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VENTE-UNIQUE.COM

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Vente Unique com : Document AMF CP. 2023DD895754

24/04/2023 | 18:22
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2023DD895754

21 avril 2023

FR0010766667 - DD156193

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

HERVE GIAOUI, PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : VENTE-UNIQUE.COM

LEI : 969500QGLYZDJ8QZOT70

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 10 mars 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Growth Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 8.9000 Euro

VOLUME : 161.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 8.9000 Euro

VOLUME : 161.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 21 avril 2023

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Vente-Unique.com SA published this content on 24 April 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 24 April 2023 16:21:39 UTC.


© Publicnow 2023
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CA 2023 152 M 166 M -
Résultat net 2023 4,90 M 5,38 M -
Tréso. nette 2023 16,5 M 18,1 M -
PER 2023 19,5x
Rendement 2023 5,03%
Capitalisation 95,6 M 105 M -
VE / CA 2023 0,52x
VE / CA 2024 0,49x
Nbr Employés 146
Flottant 29,5%
Graphique VENTE-UNIQUE.COM
Durée : Période :
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Objectif de cours Moyen 14,40 €
Ecart / Objectif Moyen 44,9%
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Guy-Alain Germon Director
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ARHAUS, INC.-16.31%1 143
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