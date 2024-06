Résultats semestriels 2023-2024 de très bonne facture et nouvelles ambitions à moyen terme

Communiqué de presse

Volume d'affaires global en croissance de +18,5% ;

Chiffre d'affaires consolidé en progression de +11,4% ;

Ebitda ajusté de 12,4% (+3,1 points) ;

Augmentation de la trésorerie à 28,4 M€, avant distribution du dividende de 0,42 € par action ;

Ouverture du site marchand de la marque Habitat le 13 juin après avoir redonné le sourire aux clients impactés par le défaut de l'ancien exploitant de la marque ;

Confirmation de l'objectif d'une croissance annuelle à deux chiffres du volume d'affaires global et d'un nouvel exercice de croissance rentable ;

Ambitions 2029 : chiffre d'affaires consolidé de l'ordre de 400 M€ et marge d'Ebitda ajusté d'environ 14%.

18 juin 2024. Vente-unique.com, expert de la vente en ligne de mobilier en Europe, annonce ses résultats non audités du 1er semestre de l'exercice 2023-2024 (période du 1er octobre 2023 au 31 mars 2024). Les comptes ont été arrêtés par le Conseil d'administration réuni le 17 juin 2024. Le rapport financier semestriel sera publié le 27 juin 2024.

Normes IFRS (en M€) S1

2022-2023 S1

2023-2024 Variation Volume d'affaires global 99,0 117,3 +19% Chiffre d'affaires 81,0 90,3 +11% Marge brute 44,6 53,0 +19% % du chiffre d'affaires 55,0% 58,8% + 3,8 points Ebitda ajusté [1] 7,5 11,2 +48% % du chiffre d'affaires 9,3% 12,4% +3,1 points Résultat opérationnel courant 3,7 6,5 +75% % du chiffre d'affaires 4,6% 7,2% + 2,6 points Résultat opérationnel 3,8 6,5 +72% Résultat financier (0,5) (0,1) -70% Charges d'impôts (1,0) (1,6) +52% Résultat Net 2,2 4,8 +112%

Sacha Vigna, Directeur Général de Vente-unique.com, déclare : « Vente-unique.com démontre une fois de plus la solidité et la pertinence de son modèle d'affaires « Direct to consumer ». Nous parvenons à maintenir notre trajectoire de croissance rentable, grâce à tous les atouts que nous développons patiemment et qui font notre force : notre plateforme logistique experte des gros colis et notre ERP propriétaire et évolutif nous permettent d'assurer la plus grande satisfaction client au travers d'une relation directe de qualité.

Après avoir réussi le lancement de notre place de marché, qui se déploie progressivement en Europe et confirme les synergies avec nos activités historiques, nous engageons notre nouveau projet majeur : la relance de la marque iconique Habitat.

Nous sommes ainsi parfaitement positionnés afin de couvrir l'ensemble du marché européen du mobilier en ligne et nous fixons de nouveaux objectifs ambitieux à moyen terme. »

Vente-unique.com surperforme son marché grâce à la pertinence de son modèle

Dans un contexte peu porteur pour le marché du meuble, Vente-unique.com prouve une nouvelle fois sur ce semestre sa capacité à poursuivre sa trajectoire de croissance historique à deux chiffres. Ainsi, le volume d'affaires global s'élève à 117,3 M€ (+18,5%) et le chiffre d'affaires consolidé du Groupe atteint 90,3 M€, en hausse de 11,4%.

La pertinence du modèle développé par Vente-unique.com lui permet de surperformer son marché, en s'appuyant à la fois sur le dynamisme des ventes à l'international, où le Groupe a effectué pour la première fois 51% de ses ventes sur le semestre, et sa place de marché, un puissant levier de croissance dans un marché morose. Celle-ci confirme mois après mois sa montée en puissance dans tous les pays où elle est déployée, avec désormais une contribution à hauteur de 16% de l'activité globale en France en mars 2024 (contre 10% en mars 2023), un niveau également jugé atteignable dans les 7 autres pays couverts. Elle contribue ainsi pleinement à diversifier les sources de revenus du Groupe, tant au niveau des commissions générées que du fulfillment (prestations de logistique), qui connaît une progression remarquable depuis septembre 2023.

Des comptes semestriels très solides

Bénéficiant à la fois d'un positionnement tarifaire pertinent et d'une maîtrise des coûts d'approvisionnement, le Groupe Vente-unique.com affiche une croissance régulière de son taux de marge brute, qui atteint 58,7% (vs 55,0% au S1 2022-2023 et 56,2% sur l'exercice 2022-2023).

L'évolution maîtrisée des charges d'exploitation au regard de la croissance de l'activité et du développement à l'international permet au Groupe d'atteindre une marge d'EBITDA ajusté de 12,4%, en progression de 3,1 points par rapport au 1er semestre 2022-2023 (9,3%). Le Groupe retrouve ainsi son niveau normatif sur cet indicateur clé.

Après prise en compte des dotations aux amortissements et provisions (3,9 M€ dont 2,3 M€ au titre de l'application de la norme IFRS 16), le résultat opérationnel courant atteint 6,5 M€, en croissance de 75%.

Compte tenu d'une charge financière de 0,1 M€ et d'une charge d'impôts de 1,6 M€, le bénéfice net semestriel ressort à 4,8 M€, soit une multiplication par 2,2 par rapport au niveau atteint lors du 1er semestre 2022-2023 (2,2 M€).

Une structure financière solide permettant une politique de retour à l'actionnaire régulière

La solide marge brute d'autofinancement de 8 M€ générée par Vente-unique.com sur le semestre lui permet de financer sereinement l'augmentation de son niveau de stock (+4,3 M€) afin d'accompagner la croissance de l'activité et de favoriser la disponibilité des produits.

Après prise en compte des investissements (1 M€), la trésorerie progresse de 0,7 M€ sur le semestre et atteint 28,4 M€, avant paiement du dividende de 0,42 € détaché le 20 juin prochain et mis en paiement le 24 juin (pour un montant total de 4,1 M€). Les capitaux propres s'élèvent à 38,1 M€ et l'endettement du Groupe est non significatif (hors dettes locatives IFRS 16 et crédit-bail mobilier pour 20,2 M€).

La construction méticuleuse d'un acteur global du marché européen grâce à la marque iconique Habitat

Après le lancement réussi de la place de marché, la reprise en avril 2024 de la licence d'exploitation de la marque iconique Habitat permet à Vente-unique.com de poursuivre la construction méticuleuse d'un acteur européen global du marché de l'ameublement en ligne.

Vente-unique.com se trouve désormais dans la capacité de couvrir les trois principaux segments du marché du meuble, à savoir la décoration et le petit mobilier avec sa place de marché, les canapés et produits volumineux avec sa marque Vente-unique.com et, le premium accessible avec la marque Habitat. La reprise de l'exploitation de cette dernière représente un coût très raisonnable (0,3 M€ au titre de la campagne « redonner le sourire aux clients » et 0,6 M€ de redevance annuelle, qui ne s'appliquera qu'à partir du 1er octobre 2024) face au potentiel de la marque qui jouit d'une puissante notoriété auprès de la clientèle à hauts revenus.

Le site Habitat.fr a ouvert le 13 juin 2024 pour le marché français (voir communiqué de presse) et contribuera donc à la croissance rentable du Groupe à partir du 4ème trimestre 2023-2024.

Vers un nouvel exercice de croissance rentable et de nouvelles ambitions à moyen terme

Sur la base de ce premier semestre très solide et conforme aux standards du Groupe, Vente-unique.com confirme viser une croissance annuelle à deux chiffres de son volume d'affaires global et un nouvel exercice de croissance rentable.

Fort de ces atouts incomparables et du potentiel de ses différents leviers de croissance rentable, le Groupe a défini un nouveau plan d'affaires à moyen terme. L'objectif est de continuer à générer une croissance solide à deux chiffres et une rentabilité exemplaire à deux chiffres au cours des 5 prochaines années.

2023 2026 2029 Chiffre d'affaires ~160 M€ ~280 M€ ~400 M€ Marge d'Ebitda ajusté ~11% ~12% ~14%

À propos de Vente-unique.com

Créé en 2006, Vente-unique.com (Euronext Growth - ALVU), filiale du Groupe CAFOM (Euronext - CAFO), est un expert de la vente en ligne de mobilier et aménagement de la maison en Europe. La société couvre 11 pays (France, Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal et Suisse) et a livré plus de 2,5 millions de clients depuis son lancement.

ACTUS finance & communication Pierre Jacquemin-Guillaume Anne-Charlotte Dudicourt Relations Investisseurs Relations Presse vente-unique@actus.fr acdudicourt@actus.fr 01 53 67 36 79 01 53 67 36 32

[1] EBITDA ajusté = résultat opérationnel courant + dotations nettes aux amortissements et dotations nettes aux provisions et dépréciations - reprises de provisions et dépréciations + valorisation des actions gratuites

