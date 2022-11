Vente Unique com : Retour à la croissance pour Vente-unique.com

Vente-unique.com, expert de la vente en ligne de mobilier et aménagement de la maison en Europe, a retrouvé le chemin de la croissance après quatre trimestres consécutifs de décroissance, liés à la surconsommation en ligne des ménages européens durant les périodes de confinement. La société termine l'exercice sur un chiffre d'affaires annuel de 143,4 millions d'euros, en retrait de 12,3% sur 12 mois mais en progression de 20,7% sur 2 ans.



En France, l'activité, qui représente 53% du chiffre d'affaires annuel, est revenue proche de son niveau de 2021 (-0,9%) sur les 3 derniers mois de l'année, après un repli de 17,4% sur les 9 premiers mois.



Les revenus du groupe ont augmenté de 5,1% au quatrième trimestre à 35,99 millions d'euros.



Toutes les régions affichent une nette amélioration de tendance au quatrième trimestre par rapport au reste de l'exercice, démontrant l'attractivité de l'offre (richesse, disponibilité, juste-prix) dans un contexte où la résurgence de l'inflation et le conflit en Ukraine pèsent sur le moral et la capacité de consommation des ménages.



À ce jour, plus de 100 000 nouvelles références émanant de 80 vendeurs minutieusement sélectionnés viennent enrichir l'expérience client en France, avant un déploiement progressif à l'international.



Dans ce cadre, Vente-unique.com a intégré, au 1er octobre 2022, les actifs de Distri Service, société opérant la plateforme logistique d'Amblainville. Cette opération, qui renforce l'autonomie opérationnelle de Vente-unique.com, permettra de fournir une prestation complète, comprenant la logistique, aux clients de sa place de marché.