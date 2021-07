Vente Unique com : 2021-07-01 Rapport d'activité et Rapport financier semestriel au 31 Mars 2021

J'atteste qu'à ma connaissance les comptes intermédiaires résumés pour le semestre écoulé sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société, et que le rapport semestriel d'activité présente un tableau fidèle des événements importants survenus pendant les six premiers mois de l'exercice et de leur incidence sur les comptes semestriels.

Le présent rapport semestriel porte sur la période du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021 et est établi conformément aux dispositions des articles L.225-100-1 et L. 225-211 alinéa 2 du Code de commerce ainsi que du paragraphe 4.2 des Règles de marché d'Euronext Growth. Il a été diffusé conformément aux dispositions de l'article 221-3 du règlement général de l'AMF. Il est notamment disponible sur le site de notre société : bourse.vente-unique.com

Rapport semestriel d'activité

Sacha Vigna, Directeur Général de Vente-unique.com, déclare : « Ce 1er semestre est en tous points remarquable. Nous avons réalisé une performance commerciale sans précédent, témoignant de notre capacité à disposer de la bonne offre pour répondre aux attentes des consommateurs. Nous avons surtout conservé une marge bénéficiaire exemplaire dans notre industrie, avec une marge d'Ebitda ajusté à deux chiffres pour le second semestre consécutif.

Ceci nous permet de renforcer davantage notre situation financière et de maintenir un rythme soutenu d'investissements dans notre marque, notre promesse client et notre plateforme digitale, au cœur du succès de Vente-unique.com depuis son origine.

Forts de ces succès et persuadés que la transformation numérique du marché du meuble en Europe n'en est qu'à ses débuts, nous confirmons notre objectif de réaliser plus de 150 M€ de chiffre d'affaires cette année en maintenant une marge d'Ebitda ajusté à deux chiffres. »

Normes IFRS (en M€) S1 S1 Variation 2019-2020 2020-2021 Chiffre d'affaires 51,5 88,4 +72% Marge brute 26,1 50,1 +92% % du chiffre d'affaires 50,6% 56,7% +6 points Ebitda ajusté1 2,6 12,6 +381% % du chiffre d'affaires 5,1% 14,3% +9,2 points Résultat opérationnel courant 1,8 11,6 +533% % du chiffre d'affaires 3,5% 13,1% +9,5 points Résultat opérationnel 1,7 11,5 +586% Résultat financier (0,06) (0,11) +75% Charges d'impôts (0,6) (3,3) +431% Résultat Net 1,0 8,1 +712%

Accélération de la croissance dans toutes les régions

Après une forte croissance (+68%) de son activité au 1er trimestre de l'exercice 2020-2021, Vente- unique.com a enregistré une nouvelle accélération au 2ème trimestre (+75%), portant le chiffre d'affaires semestriel à 88,4 M€, en hausse de +72% par rapport au 1er semestre 2019-2020.

L'Europe du Nord et de l'Est (28,7 M€) a enregistré la meilleure performance avec une croissance de +95%, suivie par l'Europe du Sud (+67% à 12,6 M€) et la France (+61% à 47,2 M€).

Vente-unique.com rejoint ainsi le peloton de tête des entreprises cotées en Bourse les plus dynamiques dans le secteur de la vente en ligne de mobilier.

Nouveau standard en termes de rentabilité opérationnelle

Au-delà de cette dynamique commerciale, la performance financière est remarquable. Vente- unique.com dégage ainsi, pour le second semestre consécutif, une marge d'Ebitda ajusté supérieure à 10%, soit un niveau de rentabilité parmi les plus hauts réalisés dans le secteur de la vente en ligne de mobilier. A fin mars 2021, l'Ebitda ajusté a atteint ainsi 12,6 M€, soit une multiplication par près de 5 en un an et un taux de marge d'Ebitda ajusté de 14,3% (+9,2 points par rapport au 1er semestre 2019- 2020).

1 EBITDA ajusté = résultat opérationnel courant + dotations nettes aux amortissements et dotations nettes aux provisions et dépréciations - reprises de provisions et dépréciations + valorisation des actions gratuites

