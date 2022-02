9 février 2022. Vente-unique.com, expert de la vente en ligne de mobilier et aménagement de la maison en Europe, annonce son chiffre d'affaires non audité du 1er trimestre de l'exercice 2021-2022 (période du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2021).

Vente-unique.com a enregistré un chiffre d'affaires de 37,6 M€ au 1er trimestre de l'exercice 2021-2022, en repli maîtrisé de -14,8% sur un an. Cette baisse, anticipée et conforme à l'objectif annoncé, s'explique par le niveau d'activité élevé atteint au 1er trimestre 2020-2021 (en croissance de +68,1%) représentant une base de comparaison élevée. En effet, la société avait réussi l'an dernier à absorber une forte demande des consommateurs européens, dans un contexte de crise sanitaire et de fermeture des réseaux de magasins physiques.

Néanmoins, le niveau d'activité enregistré sur ce premier trimestre 2021-2022 reste solide en affichant une croissance de +43,3% par rapport au 1er trimestre 2019-2020, période ayant précédé le début de la crise sanitaire.

Une base de comparaison élevée pour toutes les régions

Normes IFRS (en K€)

Premiers trimestres clos au 31 décembre 2020 2021 2022 Variation

2021-2022 France 14 947 24 413 19 979 -18,2% Europe du Nord et de l'Est[1] 7 231 13 301 11 713 -11,9% Europe du Sud[2] 4 082 6 437 5 930 -7,9% Total 26 259 44 152 37 621 -14,8%

Le chiffre d'affaires réalisé au 1er trimestre 2021-2022 en France ressort à 20,0 M€, en repli de -18,2% sur un an. Pour rappel, le pays avait affiché une forte croissance de +63,3% au 1er trimestre 2020-2021.

Les ventes de la société à l'international ont connu une contraction plus limitée en affichant une baisse de -10,6% au 1er trimestre 2021-2022, malgré un effet de base particulièrement exigeant au 1er trimestre 2020-2021 (en croissance de +74,5%). En détail, l'Europe du Nord et de l'Est (11,7 M€) a enregistré un chiffre d'affaires en baisse de -11,9%, et l'Europe du Sud (5,9 M€) a connu le repli le plus limité de toutes les régions, en affichant une baisse de -7,9% sur un an.

En comparaison avec le 1er trimestre 2019-2020, toutes les régions affichent une croissance à deux chiffres.

Un effet de base encore plus exigeant au 2ème trimestre 2021-2022

Vente-unique.com anticipe une évolution comparable de son activité au 2ème trimestre 2021-2022, sur une base de comparaison encore plus forte (croissance de +75,5% au 2ème trimestre 2020-2021), avant une amélioration progressive de la tendance anticipée au cours du second semestre de l'exercice.

Au-delà de la qualité de son offre et de la richesse de ses services, la société compte s'appuyer sur un haut niveau de disponibilité des produits, grâce à la diversification de son réseau de fournisseurs, afin de continuer à satisfaire et fidéliser ses consommateurs et de tirer pleinement profit de la poursuite de la digitalisation du marché européen du meuble et de la décoration.

Par ailleurs, Vente-unique.com continue de travailler sur le déploiement de son nouveau plan stratégique de croissance rentable annoncé en octobre 2021, notamment avec le prochain lancement de sa place de marché dès le second semestre de l'exercice.

Prochain rendez-vous : Chiffre d'affaires du 1er semestre 2022, mercredi 11 mai 2022

Retrouvez toutes les informations sur : bourse.vente-unique.com

À propos de Vente-unique.com

Créé en 2006, Vente-unique.com (Euronext Growth – ALVU), filiale du Groupe CAFOM (Euronext – CAFO), est un expert de la vente en ligne de mobilier et aménagement de la maison en Europe. La société couvre 11 pays (France, Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal et Suisse) et a livré plus de 2 millions de clients depuis son lancement. En 2021, Vente-unique.com a réalisé un chiffre d'affaires de 163 M€, en hausse de +38%.

[1] Allemagne + Autriche + Belgique + Luxembourg + Pays-Bas + Pologne + Suisse

[2] Espagne + Italie + Portugal

