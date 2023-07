Communiqué de presse

Volume d'affaires global : +14,8% à 9 mois, grâce à la montée en puissance de la place de marché ;

Chiffre d'affaires consolidé : +10,7%, grâce à l'intégration réussie de l'activité de logistique ;

Chiffre d'affaires E-commerce en hausse de +5,6%, grâce à deux trimestres consécutifs de croissance.

20 juillet 2023. Vente-unique.com, expert de la vente en ligne de mobilier et aménagement de la maison en Europe, annonce son chiffre d'affaires non audité des 9 premiers mois de l'exercice 2022-2023 (période du 1er octobre 2022 au 30 juin 2023).

Normes IFRS (en K€) 9M 2021-2022 9M 2022-2023 Variation Volume d'affaires global[1] 127 690 146 570 +14,8% Chiffre d'affaires 107 423 118 913 +10,7% Dont E-commerce[2] 107 423 113 399 +5,6% Dont Logistique[3] - 5 514 NS

Le Groupe continue à afficher un volume d'affaires globale en croissance à deux chiffres (+14,8% à 146,6 M€), porté par un retour confirmé à la croissance du E-commerce, une montée en puissance réussie de la place de marché en cours de déploiement en Europe et l'intégration des activités de logistique depuis le 1er octobre 2022.

Déploiement progressif de la place de marché en Europe

Normes IFRS (en K€) 9M 2021-2022 9M 2022-2023 Variation Chiffre d'affaires E-commerce[4] 107 423 113 399 +5,6% Dont France 56 982 59 660 +4,7% Dont Europe du Nord et de l'Est[5] 33 611 37 800 +12,5% Dont Europe du Sud[6] 16 830 15 938 -5,3%

Vente-unique.com enregistre un chiffre d'affaires consolidé, intégrant les commissions générées par la place de marché et les prestations B2B de logistique, de 118,9 M€ à la fin des 9 premiers mois de 2022-2023, soit une progression de +10,7%. Les prestations de logistique, intégrées depuis le 1er octobre 2022, ont pesé pour 5,5 M€ sur les 9 premiers mois de l'exercice.

Le chiffre d'affaires E-commerce, intégrant les commissions générées par la place de marché, s'élève à 113,4 M€ à la fin des 9 premiers mois de 2022-2023, soit une progression de +5,6%. Les variations en France et en Europe du Sud restent peu représentatives à court terme, notamment en raison des décalages de périodes de Soldes d'une année sur l'autre (démarrage en France le 28 juin contre le 22 juin en 2022), alors que l'Europe du Nord et de l'Est confirme son rôle de moteur.

L'activité E-commerce est portée par le succès grandissant de la place de marché qui représente, sur le mois de juin 2023, 13% du volume d'affaires E-commerce[7] en France (+3 points en 1 trimestre) et connait un démarrage très satisfaisant en Espagne et en Italie (6% après 1 trimestre plein d'activité). Le déploiement se poursuit conformément à la feuille de route, avec l'ouverture de l'Allemagne en juin et l'expansion en Belgique et en Suisse à la rentrée.

Confirmation des perspectives annuelles

Fort de cette dynamique commerciale, Vente-unique.com confirme son retour progressif à la croissance sur l'exercice, avec un 4ème trimestre bien engagé. Le Groupe réitère également son objectif d'une marge d'Ebitda ajusté[8] supérieure à celle dégagée lors de l'exercice 2021-2022 (5,8% du chiffre d'affaires).

Prochain rendez-vous : chiffre d'affaires de l'exercice 2022-2023, jeudi 9 novembre 2023

Retrouvez toutes les informations sur : bourse.vente-unique.com

À propos de Vente-unique.com

Créé en 2006, Vente-unique.com (Euronext Growth – ALVU), filiale du Groupe CAFOM (Euronext – CAFO), est un expert de la vente en ligne de mobilier et aménagement de la maison en Europe. La société couvre 11 pays (France, Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal et Suisse) et a livré plus de 2,3 millions de clients depuis son lancement. En 2022, Vente-unique.com a réalisé un chiffre d'affaires de 143 M€.

ACTUS finance & communication Jérôme Fabreguettes-Leib Déborah Schwartz Relations Investisseurs Relations Presse vente-unique@actus.fr dschwartz@actus.fr 01 53 67 36 78 01 53 67 36 35

Normes IFRS (en K€) T1 2021-2022 T1 2022-2023 Variation Volume d'affaires global 44 738 46 968 +5,0% Chiffre d'affaires 37 621 38 754 +3,0% Dont E-commerce 37 621 36 809 -2,2% Dont Logistique - 1 945 -

Normes IFRS (en K€) T2 2021-2022 T2 2022-2023 Variation Volume d'affaires global 42 051 52 022 +23,7% Chiffre d'affaires 35 368 42 274 +19,5% Dont E-commerce 35 368 40 374 +14,2% Dont Logistique - 1 899 NS

Normes IFRS (en K€) T3 2021-2022 T3 2022-2023 Variation Volume d'affaires global 40 902 47 579 +16,3% Chiffre d'affaires 34 434 37 886 +10,0% Dont E-commerce 34 434 36 216 +5,2% Dont Logistique - 1 670 NS

[1] Valeur brute, toutes taxes comprises, des produits et services vendus incluant les ventes de produits en direct reconnues en date d'expédition, les ventes de la place de marché en date de confirmation de commande et les autres services et revenus facturés

[2] Ventes de produit en direct + commissions sur la place de marché

[3] Prestations logistiques B2B facturées par la nouvelle filiale issue du rachat du fonds de commerce de Distri Service au 1er octobre 2022

[4] Ventes de produit en direct + commissions sur la place de marché

[5] Allemagne + Autriche + Belgique + Luxembourg + Pays-Bas + Pologne + Suisse

[6] Espagne + Italie + Portugal

[7] Valeur brute, toutes taxes comprises, des produits et services vendus incluant les ventes de produits en direct reconnues en date d'expédition et les ventes de la place de marché en date de confirmation de commande, hors les autres services et revenus facturés

[8] EBITDA ajusté = résultat opérationnel courant + dotations nettes aux amortissements et dotations nettes aux provisions et dépréciations - reprises de provisions et dépréciations + valorisation des actions gratuites

