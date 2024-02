Vente-Unique.com est le n° 1 européen de la vente en ligne de mobilier, d'articles de décoration et d'équipements de la maison. Les produits comprennent des produits d'ameublement (canapés, fauteuils, tables, bibliothèques, buffets, lits, armoires, commodes, etc.), des meubles pour salles de bain et pour cuisines, des produits électroménagers, des luminaires, des tapis, des objets de décoration, des produits textiles, etc. La répartition géographique du CA est la suivante : France (53,2%), Europe du Nord et de l'Est (31,2%) et Europe du Sud (15,6%).