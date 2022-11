Communiqué de presse

7 novembre 2022. Vente-unique.com, expert de la vente en ligne de mobilier et aménagement de la maison en Europe, annonce son intention de distribuer un dividende exceptionnel de 0,28 € par action.

Cette proposition soumise aux actionnaires lors d'une Assemblée générale convoquée le 13 décembre 2022, à 14h, au siège social de la Société. En cas de vote favorable des actionnaires, le dividende serait versé au plus tard le 31 janvier 2023.

Prochain rendez-vous : chiffre d'affaires 2022, mercredi 9 novembre 2022

À propos de Vente-unique.com

Créé en 2006, Vente-unique.com (Euronext Growth – ALVU), filiale du Groupe CAFOM (Euronext – CAFO), est un expert de la vente en ligne de mobilier et aménagement de la maison en Europe. La société couvre 11 pays (France, Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal et Suisse) et a livré plus de 2 millions de clients depuis son lancement. En 2021, Vente-unique.com a réalisé un chiffre d'affaires de 163 M€.

