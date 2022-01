Vente-unique.com : Résultats annuels 2020-2021 records

Chiffre d'affaires : 163,5 M€, en croissance de +38% ;

Marge d'Ebitda ajusté : 13,2%, en hausse de +4,8 points ;

Marge opérationnelle courante : 11,9%, en hausse de +5,1 points ;

Résultat opérationnel : 19,4 M€, en progression de +150% ;

Résultat net : 14,2 M€, en augmentation de +203% ;

Trésorerie : 22,8 M€, en amélioration de +27% ;

Déploiement du nouveau plan stratégique de croissance rentable.

12 janvier 2022. Vente-unique.com, expert de la vente en ligne de mobilier et aménagement de la maison en Europe, annonce ses résultats non audités de l'exercice 2020-2021 (période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021). Le rapport financier annuel sera publié le 28 janvier 2022, après finalisation des procédures d'audit.

Sacha Vigna, Directeur Général de Vente-unique.com, déclare : « Nous sommes aujourd'hui très heureux d'annoncer les résultats de cet exercice historique pour Vente-unique.com. La société a réussi à dépasser les objectifs fixés lors de son introduction en Bourse avec 1 an d'avance, et a plus que doublé de taille en seulement quatre ans tout en atteignant un niveau de rentabilité opérationnelle exemplaire. Cette performance témoigne de notre succès à séduire plus de consommateurs et démontre que nos récents investissements dans la logistique, la technologie et la marque sont fructueux.

Forts de ces succès, nous nous sommes fixés de nouvelles ambitions à moyen terme avec comme objectif de doubler à nouveau de taille sur les cinq prochaines années tout en conservant un niveau de rentabilité opérationnelle exemplaire. Dans ce cadre, nous préparons le lancement d'une nouvelle place de marché pour enrichir notre offre et travaillons sur la mise en place d'une nouvelle plateforme logistique en Pologne pour optimiser davantage la gestion de nos flux logistiques. »

Normes IFRS (en M€) – Données non auditées 2019-2020 2020-2021 Variation Chiffre d'affaires 118,9 163,5 +38% Marge brute 63,1 93,2 +48% % du chiffre d'affaires 53,1% 57% +3,9 points Ebitda ajusté[1] 10,0 21,6 +116% % du chiffre d'affaires 8,4% 13,2% +4,8 points Résultat opérationnel courant 8,1 19,5 +141% % du chiffre d'affaires 6,8% 11,9% +5,1 points Résultat opérationnel 7,7 19,4 +150% Résultat financier (0,0) (0,0) -15% Charges d'impôts (3,0) (5,1) +70% Résultat Net 4,7 14,2 +203%

Un 10ème exercice consécutif de croissance à deux chiffres

Vente-unique.com a enregistré un excellent exercice 2020-2021 au terme duquel le chiffre d'affaires s'est élevé à 163,5 M€, en croissance de +38% sur un an. Ainsi, la société a dépassé son objectif de chiffre d'affaires annuel initialement fixé à 150 M€, puis relevé à plus de 160 M€. En seulement 4 ans, la société a plus que doublé de taille, avec 1 an d'avance sur les objectifs annoncés lors de son introduction en Bourse.

Cette excellente performance commerciale est le fruit de la remarquable capacité de Vente-unique.com à satisfaire de plus en plus de consommateurs et à maîtriser ses approvisionnements grâce au travail de ses équipes de Sourcing et de Logistique qui ont su maintenir un haut niveau de disponibilité de produit sur l'ensemble de l'exercice, malgré le contexte de marché tendu connu sur le second semestre.

Sur cet exercice, les 11 pays couverts ont participé à la très bonne dynamique commerciale de la société, en affichant tous des chiffres d'affaires en croissance à deux chiffres avec en premier lieu l'Europe du Nord et de l'Est qui a enregistré la meilleure performance (+45% à 51,6 M€), suivie par l'Europe du Sud (+40% à 23,5 M€) puis par la France (+33% à 88,5 M€).

Des investissements fructueux pour satisfaire plus de consommateurs

Forte du succès de sa nouvelle stratégie logistique mise en place l'an dernier, Vente-unique.com a pu absorber la forte demande connue sur l'exercice grâce à l'efficacité de sa plateforme logistique d'Amblainville (55 000 m2).

Par ailleurs, le deuxième semestre de l'exercice a été marqué par le lancement de la nouvelle plateforme de marque de la société (pour renforcer la promesse client) et par l'inauguration de la nouvelle version de sa plateforme informatique propriétaire (pour optimiser l'expérience utilisateur).

Vente-unique.com a ainsi réussi à maintenir un haut niveau de satisfaction client sur cet exercice en se dotant des moyens humains, industriels et technologiques les plus adaptés pour continuer à tirer profit du vaste marché européen du meuble et de la décoration (représentant près de 250 Md€[2] en 2021) qui poursuit son inexorable transformation numérique avec un taux de digitalisation estimé aujourd'hui à seulement 10%.

Un 15ème exercice consécutif rentable

En enregistrant un 15ème exercice consécutif de rentabilité, Vente-unique.com démontre sa capacité à tirer pleinement profit de la croissance de ses ventes, en dépit d'un contexte international caractérisé par des tensions sur les approvisionnements qui se sont durcies au cours du 2ème semestre de l'exercice 2020-2021.

La marge brute enregistrée sur l'exercice 2020-2021 ressort à 57% du chiffre d'affaires, en amélioration de +3,9 points sur un an, grâce à la capacité de la société à adapter sa politique tarifaire aux évolutions conjoncturelles (répercussion des hausses de coûts d'approvisionnement). Ainsi, en 2 exercices, la marge brute aura progressé de 5,9 points.

Malgré un très léger surcoût assumé de la logistique lié à l'extension de la plateforme d'Amblainville (7,6% du chiffre d'affaires sur l'exercice contre 7,0% un an plus tôt), Vente-unique.com a pu maîtriser l'ensemble de ses autres dépenses opérationnelles, ce qui lui a permis d'enregistrer un Ebitda ajusté de 21,6 M€ sur l'exercice 2020-2021, soit un taux de marge d'Ebitda ajusté de 13,2% en forte progression de 4,8 points sur un an.

Après prise en compte des dotations aux amortissements et provisions (1,2 M€), inférieures à 1 % du chiffre d'affaires, le résultat opérationnel courant ressort en forte progression de +141%, pour atteindre 19,5 M€, soit une marge opérationnelle courante[3] de 11,9%, en forte hausse de 5,1 points sur un an. Le résultat opérationnel suit la même tendance avec une hausse de +150% (19,4 M€) par rapport l'exercice précédent.

En l'absence de charges financières significatives et compte tenu d'une charge d'impôts de 5,1 M€ (+70%), Vente-unique.com a multiplié son résultat net par trois sur un an, atteignant 14,2 M€ sur l'exercice 2020-2021.

Une trésorerie solide à 22,8 M€ après le remboursement des dettes



Ces excellents résultats ont permis à la société de dégager une marge brute d'autofinancement s'élevant à 15,9 M€, en forte hausse de +149% sur un an. Par ailleurs, le BFR est ressorti en hausse de 3,1 M€ (liée à une hausse du niveau des stocks pour maintenir un haut niveau de disponibilité des produits), et les investissements sont restés maîtrisés à 1,7 M€.

En outre, Vente-unique.com a remboursé 2,9 M€ de dettes financières, dont 2 M€ correspondant au prêt garanti par l'Etat souscrit en 2020. La société a par ailleurs versé 2,7 M€ de dividendes relatifs à l'exercice précédent et a procédé à 0,8 M€ de rachat d'actions sur l'exercice 2020-2021.

Par conséquent, Vente-unique.com disposait d'une trésorerie solide de 22,8 M€, avec 29,9 M€ de fonds propres sans afficher de dette financière (hors dettes comptables sur loyers et crédit-bail) au 30 septembre 2021.

Un retour au niveau d'activité de l'avant crise avant le déploiement du nouveau plan de croissance rentable

Vente-unique.com devrait publier un chiffre d'affaires du 1er trimestre 2021-2022 en repli limité (de l'ordre de -15%) par rapport au 1er trimestre 2020-2021 (en croissance de +68%), une base de comparaison totalement hors norme. Néanmoins, le niveau d'activité de la société de ce 1er trimestre 2021-2022 représenterait une forte croissance (de l'ordre de +43%) par rapport au 1er trimestre 2019-2020, niveau d'activité avant le début de la crise sanitaire.

À moyen terme, Vente-unique.com entend maintenir un haut niveau de satisfaction client et continuer à tirer profit de la digitalisation croissante du marché du meuble et de la décoration, grâce au déploiement de son nouveau plan stratégique annoncé en octobre 2021, qui doit lui permettre de doubler à nouveau de taille en 5 ans, tout en maintenant un niveau élevé de profitabilité opérationnelle (plus de 12% de marge d'Ebitda ajusté et plus de 10% de marge opérationnelle courante).

Dans ce cadre, la société a annoncé en décembre 2021 avoir sélectionné Mirakl, leader mondial des solutions logicielles de marketplace, pour créer sa future place de marché innovante qui sera opérationnelle courant 2022. Cette nouvelle plateforme enrichira l'offre de la société tout en lui permettant de générer de fortes marges additionnelles et sera donc l'un des piliers de son nouveau plan de développement.

En outre, la société prévoit d'étendre sa présence paneuropéenne et devrait se doter d'une deuxième plateforme logistique implantée en Pologne afin d'optimiser davantage la gestion de ses flux logistiques.

Par ailleurs, Vente-unique.com étudie toujours l'opportunité d'acquérir Distri Services, filiale à 100% de sa maison-mère, Groupe Cafom, qui opère la plateforme d'Amblainville (Oise), afin de renforcer son autonomie opérationnelle.

Prochain rendez-vous : Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2022, mercredi 9 février 2022

Retrouvez toutes les informations sur : bourse.vente-unique.com

À propos de Vente-unique.com

Créé en 2006, Vente-unique.com (Euronext Growth – ALVU), filiale du Groupe CAFOM (Euronext – CAFO), est un expert de la vente en ligne de mobilier et aménagement de la maison en Europe. La société couvre 11 pays (France, Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal et Suisse) et a livré plus de 2 millions de clients depuis son lancement. En 2021, Vente-unique.com a réalisé un chiffre d'affaires de 163 M€, en hausse de +38%.

[1] EBITDA ajusté = résultat opérationnel courant + dotations nettes aux amortissements et dotations nettes aux provisions et dépréciations - reprises de provisions et dépréciations + valorisation des actions gratuites

[2] Statista, Technavio, Taille du marché estimée pour l'année 2021.

[3] Résultat opérationnel courant / chiffre d'affaires

