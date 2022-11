Communiqué de presse

24 novembre 2022. Vente-unique.com, expert de la vente en ligne de mobilier et aménagement de la maison en Europe, est fier d'annoncer avoir été Élu Service Client de l'Année 2023 dans la catégorie Mobilier et décoration[*].

Un gage de qualité depuis 2007

Vente-unique.com est ressorti vainqueur de l'Élection du Service Client de l'Année, organisée par Viséo Customer Insights depuis 2007, qui a pour but de tester la qualité des services clients des entreprises françaises. Ce Prix récompense les entreprises qui placent la qualité de la relation client au centre de leurs préoccupations.

Les services clients ou services consommateurs qui ont participé ont fait l'objet, chacun, de 205 tests clients mystères réalisés pendant 8 semaines du lundi 9 mai au samedi 2 juillet 2022 par des consommateurs.

Les appels, les e-mails, les recherches d'information sur Internet, les contacts via les réseaux sociaux réalisés et les conversations par chat en situation réelle reflètent les demandes quotidiennes que les consommateurs peuvent faire auprès des entreprises.

Dans chaque catégorie, la société qui a la note la plus élevée reçoit le prix Élu Service Client de l'Année. Vente-unique.com a été désigné dans la catégorie Mobilier et décoration au terme de sa première participation au concours. Découvrir le palmarès intégral : https://www.escda.fr/palmares.

Un levier de croissance rentable pour 2023

Ce titre va permettre de renforcer la confiance des futurs clients dans la qualité de l'offre de produits et de services de Vente-unique.com et contribuer à la dynamique de croissance rentable qui constitue l'ADN de l'entreprise depuis sa création.

Après avoir renoué avec la croissance au 4ème trimestre de son exercice 2021-2022, Vente-unique.com a pour ambition de poursuivre sa dynamique en 2022-2023. Dans un marché de la distribution européenne de produits marqué par le défaut de certains acteurs, les consommateurs sont plus que jamais à la recherche de réassurance lors du choix de leur enseigne. En étant Élu Service Client de l'Année 2023, Vente-unique.com démontre sa démarche structurée au service des clients et pourra ainsi optimiser le taux de transformation des visiteurs sur son site.

Fidèle à sa mission : le bonheur à tous les étages

Ce Trophée récompense le travail permanent des équipes de Vente-unique.com afin d'être chaque jour fidèle à leur mission : « Du bonheur à tous les étages ». Cette promesse passe par une maîtrise totale des maillons essentiels de la chaine de valeur, stratégie qui assure une différence majeure de Vente-unique.com par rapport à ses concurrents.

Depuis sa création en 2006, Vente-unique.com s'est progressivement imposé comme une référence de l'aménagement de la maison en Europe grâce à :

Une haute disponibilité des produits, au sein d'un catalogue soigneusement sélectionné pour répondre aux attentes du plus grand nombre, grâce à l'efficacité de la logistique intégrée et gérée sur le site d'Amblainville. Vente-unique.com a franchi un nouveau palier en 2022 avec le lancement de sa place de marché pour enrichir d'avantage son offre et l'expérience de ses clients ; Un large éventail de services associés, aussi bien en termes de paiement, de livraison et d'installation, afin de créer une véritable expérience client qui va au-delà du produit. Cette recherche de l'excellence a été poussée un cran plus loin en 2022 avec le lancement de Vente-unique.com Delivery, une expérimentation de la livraison intégrée en Ile-de-France ; Un service client piloté en interne, riche d'une équipe de plus de 100 personnes, capable de répondre à toutes les attentes des consommateurs dans les 11 pays couverts. Aujourd'hui, Vente-unique.com a obtenu la note de 4,3 sur 5 par Truspilot, ce qui le place dans la catégorie Excellent.

Sacha Vigna, co-fondateur et Directeur Général de Vente-unique.com, conclut : « Depuis 16 ans déjà et avec plus de 2 millions de clients livrés, nous avons toujours eu à cœur d'apporter du bonheur dans la maison de nos clients. Nous sommes aujourd'hui honorés de cette reconnaissance, qui atteste de notre volonté de mettre toujours le client au centre, et valide les choix que nous avons faits pour en arriver là. »

Prochain rendez-vous : résultats 2022, mercredi 11 janvier 2023

Retrouvez toutes les informations sur : bourse.vente-unique.com

À propos de Vente-unique.com

Créé en 2006, Vente-unique.com (Euronext Growth – ALVU), filiale du Groupe CAFOM (Euronext – CAFO), est un expert de la vente en ligne de mobilier et aménagement de la maison en Europe. La société couvre 11 pays (France, Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal et Suisse) et a livré plus de 2 millions de clients depuis son lancement. En 2022, Vente-unique.com a réalisé un chiffre d'affaires de 143 M€.

