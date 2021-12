14 décembre 2021. Vente-unique.com, expert de la vente en ligne de mobilier et aménagement de la maison en Europe, annonce avoir sélectionné Mirakl, leader mondial des solutions logicielles SaaS de plateforme et de marketplace, pour créer sa future place de marché.

À cette occasion, Sacha Vigna, Directeur Général de Vente-unique.com, déclare : « Nous avons réuni tous les ingrédients pour faire de notre place de marché la nouvelle référence dans l'univers de la vente en ligne de mobilier et d'aménagement de la maison. En associant le meilleur de la technologie, avec Mirakl, référence incontestée dans le domaine, et notre capacité sans équivalent à assurer la livraison dans 11 pays en Europe, nous allons créer une offre totalement disruptive qui va renforcer l'attractivité de Vente-unique.com au profit de nos clients. »

Un positionnement disruptif sur le marché de l'aménagement de la maison

15 ans après sa création, Vente-unique.com a créé un positionnement unique sur le marché européen de l'aménagement de la maison. La société est aujourd'hui capable de sélectionner directement les produits auprès des fabricants du monde entier et d'assurer l'acheminement jusqu'au domicile des consommateurs dans les 11 principaux pays d'Europe continentale (France, Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal et Suisse).

Par cette initiative, Vente-unique.com a vocation à disrupter le vaste marché européen du meuble et de la décoration qui pèse aujourd'hui près de 200 Md€[1] et à accélérer la transition numérique.

Le choix de Mirakl comme brique technologique ultime intégrée à l'ERP maison

Mirakl accompagne les entreprises B2B et B2C lors de la phase de lancement de leurs places de marché de manière efficace et sécurisée. Les plateformes constituent un avantage compétitif réel pour le eCommerce et les plus grandes marques internationales font confiance à Mirakl pour sa technologie, son expertise et la qualité de son écosystème Mirakl Connect. L'entreprise accompagne ses clients afin de gagner en envergure et en agilité, dans le but de renforcer leur position sur leurs marchés. Des leaders mondiaux comme ABB, Astore by AccorHotels, Best Buy Canada, Carrefour, Catch Group, Changi Airport, Darty, The Kroger Co., Leroy Merlin, Maisons du Monde, Metro, ou encore Toyota Material Handling choisissent Mirakl pour accélérer leur développement.

La solution développée par Mirakl sera directement connectée à l'ERP propriétaire développé par le département de R&D de Vente-unique.com, à la jonction de toutes les fonctions de l'entreprise, de l'approvisionnement jusqu'au service après-vente. Vente-unique.com a inauguré il y a quelques mois la nouvelle version de sa plateforme technologique dont l'objectif est d'accroître sa productivité, via notamment un module de réassort automatique basé sur la Data Science, et préparer l'intégration du module de place de marché de Mirakl.

Un puissant levier de croissance rentable pour nourrir le plan 2026

Cette nouvelle place de marché, qui sera opérationnelle courant 2022, sera l'un des piliers du nouveau plan de développement annoncé en octobre 2021 et qui doit permettre à Vente-unique.com de doubler à nouveau de taille en 5 ans, tout en maintenant un niveau élevé de profitabilité opérationnelle.

En enrichissant considérablement son offre avec des produits exclusifs à prix compétitifs, Vente-unique.com disposera d'une attractivité commerciale renforcée et d'un potentiel volume de ventes accru. Au-delà de la commission facturée pour accéder à la place de marché, les prestations de services associées, notamment autour de la logistique globale des produits et de la gestion de la relation clients, seront des sources de facturations additionnelles à forte marge.

La société est ainsi parfaitement sereine dans sa capacité à atteindre un chiffre d'affaires de plus de 320 M€, une marge d'Ebitda ajusté[2] supérieure à 12% et une marge opérationnelle courante[3] supérieure à 10% à fin septembre 2026.

Prochain rendez-vous : résultats annuels 2021, le 12 janvier 2022

Retrouvez toutes les informations sur : bourse.vente-unique.com

A propos de Vente-unique.com

Créé en 2006, Vente-unique.com (Euronext Growth – ALVU), filiale du Groupe CAFOM (Euronext – CAFO), est un expert de la vente en ligne de mobilier et aménagement de la maison en Europe. La société couvre 11 pays (France, Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal et Suisse) et a livré près de 2 millions de clients depuis son lancement. En 2021, Vente-unique.com a réalisé un chiffre d'affaires de 163 M€, en hausse de +38%.

ACTUS finance & communication Yassir El Alaoui Déborah Schwartz Relations Investisseurs Relations Presse vente-unique@actus.fr dschwartz@actus.fr 01 53 67 36 75 01 53 67 36 35

Avertissement :

Certaines informations incluses dans ce communiqué de presse ne constituent pas des données historiques mais sont des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont fondées sur des estimations, des prévisions et des hypothèses en ce inclus, notamment, des hypothèses concernant la stratégie présente et future de Vente-unique.com et de son groupe et l'environnement économique dans lequel Vente-unique.com exerce ses activités. Elles impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs, qui peuvent avoir pour conséquence une différence significative entre la performance et les résultats réels de Vente-unique.com et ceux présentés explicitement ou implicitement dans ces déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse et Vente-unique.com décline expressément toute obligation ou engagement de publier une mise à jour ou une révision des déclarations prospectives incluses dans ce communiqué de presse afin de refléter des changements dans les hypothèses, évènements, conditions ou circonstances sur lesquels sont fondées ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse sont établies uniquement à des fins illustratives. Les déclarations et informations prospectives ne constituent pas des garanties de performances futures et sont soumises à des risques et incertitudes difficiles à prévoir et généralement en dehors du contrôle de Vente-unique.com. Les résultats réels pourraient être significativement différents de ceux qui sont présentés, explicitement ou implicitement, dans les déclarations prospectives incluses dans le présent communiqué de presse.

[1] Sources : eCommerce Report 2020, Statista et estimations de la société

[2] EBITDA ajusté = résultat opérationnel courant + dotations nettes aux amortissements et dotations nettes aux provisions et dépréciations - reprises de provisions et dépréciations + valorisation des actions gratuites

[3] Résultat opérationnel courant / chiffre d'affaires

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : x2lwZZmaZ5rFlmlylJxnZmNmb5lix2maamKZnGaamJnGbZtjxZySm5jLZnBjmG5m

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/72390-vu_cp_marketplace_fr_vdef.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2021 ActusNews