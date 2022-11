Vente unique com : élu Service Client de l'Année 2023 dans la catégorie Mobilier et Décoration

Vente-unique.com a annoncé avoir été Élu Service Client de l'Année 2023 dans la catégorie Mobilier et décoration. L'expert de la vente en ligne de mobilier et aménagement de la maison en Europe est ressorti vainqueur de l'Élection du Service Client de l'Année, organisée par Viséo Customer Insights depuis 2007, qui a pour but de tester la qualité des services clients des entreprises françaises. Ce prix récompense les entreprises qui placent la qualité de la relation client au centre de leurs préoccupations.



Les services clients ou services consommateurs qui ont participé ont fait l'objet, chacun, de 205 tests clients mystères réalisés pendant 8 semaines du lundi 9 mai au samedi 2 juillet 2022 par des consommateurs.



Les appels, les e-mails, les recherches d'information sur Internet, les contacts via les réseaux sociaux réalisés et les conversations par chat en situation réelle reflètent les demandes quotidiennes que les consommateurs peuvent faire auprès des entreprises.



Sacha Vigna, co-fondateur et Directeur Général de Vente-unique.com, a commenté : " Depuis 16 ans déjà et avec plus de 2 millions de clients livrés, nous avons toujours eu à cœur d'apporter du bonheur dans la maison de nos clients. Nous sommes aujourd'hui honorés de cette reconnaissance, qui atteste de notre volonté de mettre toujours le client au centre, et valide les choix que nous avons faits pour en arriver là. "