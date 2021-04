Vente-unique.com : Calendrier de paiement du dividende de 0,28 EUR / action

Données financières EUR USD CA 2021 146 M 174 M - Résultat net 2021 8,30 M 9,89 M - Tréso. nette 2021 16,0 M 19,1 M - PER 2021 21,2x Rendement 2021 2,69% Capitalisation 172 M 204 M - VE / CA 2021 1,07x VE / CA 2022 0,95x Nbr Employés 113 Flottant 30,3% Graphique VENTE-UNIQUE.COM Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique VENTE-UNIQUE.COM Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 1 Objectif de cours Moyen 19,50 € Dernier Cours de Cloture 18,20 € Ecart / Objectif Haut 7,14% Ecart / Objectif Moyen 7,14% Ecart / Objectif Bas 7,14% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Sacha Vigna Chief Executive Officer & Director Aurélien Mascio Director-Finance & Administration Hervé Giaoui Chairman Oriane Benveniste-Profichet Independent Director Lucie Crouzet Director & Marketing Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) VENTE-UNIQUE.COM 46.77% 204 NITORI HOLDINGS CO., LTD. -6.91% 20 918 WILLIAMS-SONOMA, INC. 79.91% 13 960 RH 37.01% 12 874 DUNELM GROUP PLC 13.19% 3 818 BED BATH & BEYOND INC. 69.09% 3 600