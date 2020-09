Vente-unique : relèvement des objectifs 2019-20

04/09/2020 | 13:08

Vente-unique.com annonce un relèvement de ses objectifs pour l'exercice 2019-20, et vise une marge d'Ebitda annuelle en progression par rapport à celle de l'exercice précédent (7,1%), traduisant une rentabilité à deux chiffres sur son second semestre comptable.



Après avoir annoncé viser une croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires, puis plus de 15% de progression, la société de vente en ligne de mobilier affiche désormais une ambition de progression supérieure à 20%.



A l'issue des trois premiers trimestres de l'exercice, Vente-unique.com affichait une croissance de +18%, portée par un excellent troisième trimestre (+45%), 'solide dynamique qui s'est poursuivie durant l'été'.



