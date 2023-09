Venture Corporation Limited est une société basée à Singapour qui fournit des services, des produits et des solutions technologiques. Les principales activités de la société consistent à fournir des services de fabrication, de conception et de développement de produits, d'ingénierie et de gestion de la chaîne d'approvisionnement. Elle est engagée dans la conception et le développement, l'ingénierie des produits et des processus, la conception pour la fabricabilité et la gestion de la chaîne d'approvisionnement dans divers domaines technologiques. L'entreprise opère à travers deux segments : Advanced Manufacturing & Design Solutions (AMDS) et Technology Products & Design Solutions (TPS). Elle est spécialisée dans divers domaines technologiques, notamment les sciences de la vie, la génomique, le diagnostic moléculaire, les dispositifs et équipements médicaux, les soins de santé, les technologies de luxe et de bien-être, les technologies d'essai et de mesure, l'instrumentation, les réseaux et les communications, l'industrie de pointe, ainsi que les technologies de l'informatique, de l'impression et de l'imagerie. Elle est présente en Asie du Sud-Est, en Asie du Nord-Est, en Amérique et en Europe.

Secteur Equipements et pièces électroniques