Venture Life Group PLC est une société britannique spécialisée dans les produits d'hygiène personnelle. La société développe, fabrique et distribue des produits pour le marché de l'automédication. Avec des activités au Royaume-Uni, en Italie, aux Pays-Bas et en Suède, le portefeuille de produits de la société comprend des produits tels que les gammes de soins bucco-dentaires UltraDEX et Dentyl, la gamme Balance Activ dans le domaine de la santé intime des femmes, les gammes de produits Lift et Glucogel pour l'hypoglycémie, Gelclair et Pomi-T pour l'oncologie, des produits de soutien pour les infections fongiques et la proctologie, et des produits dermo-cosmétiques pour lutter contre les signes du vieillissement. Ses segments comprennent Venture Life Brands et Customer Brands. Grâce à ses deux unités de développement et de fabrication en Italie et en Suède, la société fournit également des services de développement et de fabrication à des entreprises des secteurs des dispositifs médicaux et des cosmétiques.

Secteur Produits pharmaceutiques