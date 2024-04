Venture Life Group PLC est une société britannique spécialisée dans les soins personnels. Les principales activités de la société sont le développement, la fabrication et la commercialisation de produits de santé, y compris des dispositifs médicaux, des compléments alimentaires et des cosmétiques destinés à la population vieillissante. Le portefeuille de produits de la société comprend des produits tels que les gammes de produits d'hygiène buccale UltraDEX et Dentyl, la gamme Balance Activ dans le domaine de la santé intime des femmes, les gammes de produits Lift Glucose et Glucogel pour l'hypoglycémie, Gelclair, Xonrid et Pomi-T pour les produits de soutien oncologique, qui apportent un soulagement symptomatique à certains des effets secondaires associés au cancer et à son traitement, les gammes de produits Procto-eze Plus pour les hémorroïdes, et d'autres produits dermatologiques. La société exerce ses activités dans deux secteurs : Venture Life Brands et Customer Brands. Les filiales de la société comprennent Venture Life Limited, Lubatti Limited, Periproducts Limited, HL Healthcare Ltd et Venture Life Healthcare Ltd.

Secteur Produits pharmaceutiques