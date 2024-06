Ventyx Biosciences, Inc. est une société biopharmaceutique au stade clinique. La société se concentre sur le développement d'un portefeuille de produits candidats à base de petites molécules pour traiter une série de maladies inflammatoires dont les besoins ne sont pas satisfaits. Le portefeuille de la société comprend le VTX002 (modulateur du S1P1R), le VTX958 (inhibiteur de TYK2), ainsi que le VTX2735 et le VTX3232 (portefeuille d'inhibiteurs du NLRP3). Le VTX002 est un modulateur du récepteur de la sphingosine 1 phosphate (S1P1R) en phase II de développement pour les patients atteints de colite ulcéreuse (CU) modérément à sévèrement active. VTX958 est un inhibiteur oral et sélectif, en phase clinique, de la tyrosine kinase de type 2 (TYK2), une kinase de signalisation intracellulaire de la famille Janus kinase (JAK) qui régule l'inflammation chronique dans les maladies à médiation immunitaire. Son troisième produit candidat, VTX2735, est un inhibiteur de l'inflammasome NLRP3 (NOD-like receptor protein 3) ciblant la périphérie. Outre le VTX2735, la société développe également le VTX3232, son principal inhibiteur de NLRP3 pénétrant dans le SNC, en phase 1 de développement.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale