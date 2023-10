Ventyx Biosciences, Inc. est une société biopharmaceutique en phase clinique. La société est engagée dans le développement d'un pipeline de produits candidats à base de petites molécules pour traiter une série de maladies inflammatoires dont les besoins médicaux ne sont pas satisfaits. Son pipeline comprend VTX958, VTX002, VTX2735 et un portefeuille préclinique d'inhibiteurs de NLRP3. Le principal produit candidat de la société est le VTX958, un inhibiteur oral et sélectif de la tyrosine kinase de type 2 (TYK2) en phase clinique, destiné à traiter une série de maladies à médiation immunitaire, telles que le psoriasis, les maladies inflammatoires de l'intestin (MII), le rhumatisme psoriasique et le lupus. Elle développe le VTX002, un modulateur oral et sélectif du récepteur 1 de la sphingosine 1 phosphate (S1P1R) pour la colite ulcéreuse (CU). La société développe également un inhibiteur de la protéine 3 du récepteur de type NOD (NLRP3) pour répondre à de multiples indications liées à l'activation de l'inflammasome NLRP3. Son inhibiteur de NLRP3 et le VTX2735 sont conçus pour traiter les maladies inflammatoires systémiques telles que les maladies cardiovasculaires, hépatiques, rénales et rhumatologiques.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale