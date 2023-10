Venus Concept Inc. est une société internationale de technologie médicale. La société développe, commercialise et vend des technologies médicales esthétiques et de restauration capillaire minimalement invasives et non invasives, ainsi que des services connexes. Ses produits et services comprennent la console principale et les applicateurs/pièces à main, les fournitures et kits de commercialisation, les consommables et les produits à usage unique, les applicateurs/pièces à main de remplacement et autres. L'entreprise a développé et commercialisé 11 plateformes technologiques, dont les systèmes ARTAS et NeoGraft. Sa plateforme technologique d'esthétique médicale est destinée à diverses indications, notamment le traitement des rides du visage pour certains types de peau, la réduction temporaire de l'apparence de la cellulite, la réduction non invasive de la graisse (lipolyse) au niveau de l'abdomen et des flancs pour certains types de corps et le soulagement des douleurs musculaires mineures dans des juridictions du monde entier. Venus Viva, Venus Viva MD, Venus Legacy, Venus Concept, Venus Versa, Venus Fiore, Venus Freedom et autres sont des marques commerciales de la société.

Secteur Equipement et technologie médicale avancés