Venus Concept Inc. est une société internationale spécialisée dans les technologies médicales esthétiques. La société dispose d'un large portefeuille de produits de technologies médicales esthétiques et de restauration capillaire peu invasives et non invasives et est présente dans plus de 60 pays et 14 marchés directs. Le portefeuille de produits de la société comprend des plateformes d'appareils esthétiques, notamment Venus Versa, Venus Legacy, Venus Velocity, Venus Fiore, Venus Viva, Venus Glow, Venus Bliss, Venus BlissMAX, Venus Epileve, Venus Viva MD et AI.ME. Ses systèmes de restauration capillaire comprennent NeoGraft et le système robotisé de restauration capillaire ARTAS iX. Les systèmes de la société sont conçus sur des plateformes flexibles qui lui permettent de s'étendre au-delà des marchés traditionnels de l'industrie esthétique que sont la dermatologie et la chirurgie plastique, et de pénétrer des marchés non traditionnels, notamment les médecins de famille et les généralistes, ainsi que les spas médicaux esthétiques. Les solutions de traitement de la perte de cheveux de la société comprennent la solution ARTAS et la solution NeoGraft.

Secteur Equipement et technologie médicale avancés