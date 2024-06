Venustech Group Inc, anciennement Beijing Venustech Inc, est une société basée en Chine, principalement engagée dans la recherche et le développement, la fabrication et la distribution de produits de sécurité de l'information et des réseaux, ainsi que dans la fourniture de services de sécurité. Les produits de sécurité de l'entreprise comprennent des passerelles de sécurité, la surveillance de la sécurité et la sécurité des données et des plates-formes. L'entreprise fournit également des services et des outils de sécurité, ainsi que du matériel, entre autres. Ses produits sont utilisés dans les secteurs de l'administration, des télécommunications, de la finance, de l'éducation, de l'énergie électrique, des transports et de la pétrochimie, entre autres. L'entreprise distribue ses produits principalement sur les marchés nationaux.

Secteur Internet