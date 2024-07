Venzee Technologies Inc. (Venzee) est une plateforme d'intelligence artificielle pour le transfert de données sur les produits entre les marques et les détaillants. La société développe et commercialise une plateforme basée sur l'informatique en nuage qui est utilisée par divers fournisseurs et fabricants de différents secteurs pour partager leurs informations sur les produits et les mises à jour des stocks, en temps réel, avec leurs détaillants. La plateforme Venzee permet le transfert de données vers une série de canaux de vente au détail. La société permet aux clients de sélectionner un nombre quelconque de canaux de vente au détail sur son site pour commencer à utiliser la plateforme Mesh Connector de Venzee. Celle-ci s'intègre à n'importe quel fournisseur de gestion de contenu. Venzee propose des fonctions de syndication qui améliorent la gouvernance des données, les capacités de gestion des données de référence et l'organisation du contenu. Les filiales de Venzee comprennent Venzee Inc. et Venzee Technologies Canada Inc.

Secteur Logiciels