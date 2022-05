Veolia Environnement : Bon timing pour revenir à l'achat 09/05/2022 | 08:32 achat sur repli En attente

Cours d'entrée : 24.78€ | Objectif : 30€ | Stop : 22€ | Seuil d'invalidation : 29€ | Potentiel : 21.07% Le support des 24.78 EUR actuellement testé devrait permettre au titre Veolia Environnement de retrouver le chemin de la hausse.

On pourra se positionner à l'achat idéalement vers 24.78 € pour viser les 30 €. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.

La société dispose d'un bon score ESG par rapport à son secteur, d'après Refinitiv.

Points forts La croissance des bénéfices actuellement anticipée par les analystes pour les exercices à venir est particulièrement solide.

Fondamentalement, avec un ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" de l'ordre de 0.96 pour l'exercice en cours, la société apparaît faiblement valorisée.

Les investisseurs qui recherchent du rendement pourront trouver dans cette action un intérêt majeur.

Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.

Sur l'année écoulée, les analystes couvrant le dossier ont revu fortement à la hausse leurs anticipations de bénéfices par action.

Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.

Les analystes qui composent le consensus ont fortement révisé positivement leur opinion de la société au cours des douzes derniers mois.

Points faibles La profitabilité du groupe est relativement peu élevée et constitue un point faible.

Le groupe présente un endettement relativement élevé rapporté à son EBITDA.

Données financières EUR USD CA 2022 38 193 M 40 232 M - Résultat net 2022 1 046 M 1 102 M - Dette nette 2022 17 909 M 18 866 M - PER 2022 16,4x Rendement 2022 4,41% Capitalisation 17 367 M 18 294 M - VE / CA 2022 0,92x VE / CA 2023 0,89x Nbr Employés 179 718 Flottant 94,9% Prochain événement sur VEOLIA ENVIRONNEMENT 12/05/22 Q1 2022 Présentation évolution de l'activité Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 13 Dernier Cours de Clôture 25,27 € Objectif de cours Moyen 35,89 € Ecart / Objectif Moyen 42,0% Dirigeants et Administrateurs Antoine Frérot Senior Executive Vice President Claude Olivier Francois Laruelle Chief Financial Officer Christophe Nebon Director-Technical & Performance Didier Bove CIO, Senior VP-Information Systems & Technology Estelle Karine Brachlianoff Chief Operating Officer