Veolia : Barclays rehausse de nouveau son objectif

Barclays a relevé jeudi son objectif de cours sur Veolia, porté de 36 à 40 euros, en perspective de la survenue de plusieurs catalyseurs susceptibles de porter la valeur.



Le broker britannique - qui affiche une recommandation 'surpondérer' sur le titre - explique qu'il considère que l'action reste sous-évaluée en dépit de son envolée de 69% l'an dernier, qui se compare à un gain de seulement 5% pour l'indice STOXX Europe 600 Utilities.



Dans sa note, Barclays met en avant l'amélioration de l'environnement opérationnel en Europe, qui a permis à Veolia comme à Suez de faire mieux que prévu en 2021.



Le courtier évoque aussi les 500 millions de synergies ayant trait à l'acquisition de Suez, un montant qu'il juge à même de 'changer la donne' pour le nouvel ensemble.



Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.