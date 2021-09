Veolia : Barclays rehausse son objectif de cours

Barclays réaffirme sa recommandation 'surpondérer' tout en rehaussant son objectif de cours de 33 à 35 euros sur Veolia, titre qui figure parmi une liste de valeurs européennes des utilities qui lui 'semblent bien positionnées à court terme'.



'Sur la base de notre analyse, EDF, Engie, Fortum, RWE et Veolia bénéficient chacun d'une combinaison attrayante d'atouts majeurs...' explique le broker, dans une note où il 'cherche à identifier les prochains catalyseurs à court terme majeurs' pour le secteur.



