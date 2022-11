Veolia : Barclays réitère son conseil à l'achat

Barclays confirme son objectif de cours sur Veolia à 40 euros suite à l'annonce de ses trimestriels.



Le broker britannique - qui affiche une recommandation 'surpondérer' sur le titre - explique qu'il considère que l'action reste sous-évaluée.



' Veolia a publié de solides résultats pour les 9 premiers mois de 2022, dépassant le consensus sur le chiffre d'affaires, l'EBIT et le bénéfice net courant. Le groupe prévoit désormais que la croissance de l'EBITDA en 2022 se situera dans la partie supérieure de sa fourchette de prévisions. Nous voyons donc aujourd'hui l'action Veolia surperformer l'indice STOXX Europe 600 Utilities ' indique Barclays.



Veolia a confirmé ses perspectives 2022 à changes constants, dont une 'solide croissance organique du chiffre d'affaires', une croissance organique de l'EBITDA de +4 à +6% et un résultat net courant part du groupe autour de 1,1 milliard, en hausse de plus de 20%.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.