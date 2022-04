Veolia : Berenberg remonte son objectif de cours

Berenberg a renouvelé mardi sa recommandation d'achat sur Veolia Environnement, tout en relevant son objectif de cours de 38 à 39 euros.



S'il reconnaît que le groupe de services collectifs est aujourd'hui confronté à un certain nombre de difficultés, l'intermédiaire financier met en avant le profil transformé de la société après des années de mesures en interne et l'acquisition de Suez.



'La récente faiblesse du cours de Bourse de Veolia reflète un scénario exagérément pessimiste quant aux risques cycliques et sous-estime les opportunités en termes de croissance et d'efficacité d'un groupe désormais élargi', fait-il valoir.



D'après Berenberg - qui souligne que Veolia est désormais moins tributaire du marché européen des déchets - le cours de l'action néglige le potentiel issu de la fusion avec Suez, tout comme les perspectives de réductions de coûts et les opportunités susceptibles de se présenter sur d'autres marchés liés à l'environnement.



