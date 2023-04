Veolia : Deutsche Bank relève sa recommandation à l'achat

Deutsche Bank a relevé vendredi sa recommandation sur le titre Veolia, portée de 'conserver' à 'achat', invoquant notamment des questions de valorisation.



Le bureau d'études, qui rehausse également son objectif de 24 à 33 euros, reconnaît que le groupe de services à l'environnement pourrait être victime du ralentissement économique, mais se dit confiant dans la trajectoire de ses résultats.



L'analyste estime par ailleurs que la société pourrait bénéficier des tensions inflationnistes, puisque près de 70% de ses contrats, notamment auprès des municipalités, sont indexés sur l'inflation.



Et bien que seulement 15% de son chiffre d'affaires proviennent de métiers cycliques, le titre Veolia s'est récemment comporté comme une valeur cyclique, fait valoir Deutsche Bank, qui attribue ce phénomène à la bonne résistance de l'économie européenne et au reflux des prix de l'énergie.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.