Veolia : JPMorgan reprend la couverture à 'sous-pondérer'

JPMorgan a repris mardi la couverture du titre Veolia avec une recommandation 'sous-pondérer' et un objectif de cours de 22,5 euros, invoquant l'incertitude du contexte économique actuel.



Dans une note diffusée dans la matinée, l'intermédiaire financier explique que le groupe français de services collectifs tend pour l'instant à bénéficier de la remontée de l'inflation et des prix de l'énergie.



Jusqu'à un certain point, prévient l'analyste, qui avertit que l'économie européenne n'a pas encore traversé le pire de l'épisode de la crise énergétique.



Pour JPMorgan, la flambée de la facture d'électricité et de gaz des consommateurs risque bien d'avoir un impact sur les activités de Veolia dans la valorisation des déchets.



'L'activité de Veolia dans les déchets affiche un caractère cyclique et ne manquerait pas de pâtir des conséquences de ces difficultés économiques', met-il en garde.



