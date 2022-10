Veolia : Oddo confirme son conseil sur la valeur

Oddo maintient sa note de 'surperformance' sur Veolia, avec un objectif de cours inchangé de 43,4 euros.



Selon le bureau d'analyses, le cours de Bourse souffrirait de la crainte des investisseurs quant au ralentissement économique qui pourrait affecter les performances du groupe en dépit d'un profil plus résilient suite à l'acquisition de Suez.



'A ce stade, le niveau d'activité demeure en ligne avec les performances enregistrées au semestre et les guidances 2022 ont été réaffirmées. La valorisation actuelle constitue un point d'entrée évident avec des ratios de VE/EBITDA 2022-2024 qui affichent une décote de 35% par rapport à la moyenne historique', note Oddo.



Le broker indique que le résultat net courant part du groupe est confirmé à environ 1.1 MdE, aligné avec sa prévision actuelle de 1.09 MdE, en croissance de plus de 20%.



'Veolia a réitéré ses attentes de relution d'environ 10% du BPA 2022e et d'environ 40% du BPA 2024e', poursuit l'analyste.



