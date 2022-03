Veolia : Oddo confirme son conseil sur le titre

Oddo confirme sa note de 'surperformance' sur le titre Veolia, avec un objectif de cours inchangé de 43,4 euros.



Le bureau d'analyses met en avant les résultats 2021 ressortis 'au-dessus des attentes', et estime que Veolia est 'bien paré pour aborder 2022, l'an 1 du nouveau Veolia' et capter les opportunités de la transition écologique.



Selon Oddo, 'la trajectoire inflationniste de l'économie est fondamentalement favorable à Veolia (ancien et nouveau périmètre)'.



Par ailleurs, Veolia a confirmé que ses activités en Russie et Ukraine représentaient 120 ME de chiffre d'affaires et moins de 0.5% des capitaux employés



'Rappelons que pour 2022, notre estimation du RNpg récurrent ressortait déjà à 1 086 ME en ligne avec la guidance de l'ordre de 1.1 MdE',



