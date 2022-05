Veolia : Oddo confirme son conseil sur le titre

Oddo confirme sa note de 'surperformance' sur le titre Veolia, avec un objectif de cours inchangé de 43,4 euros.



Oddo rapporte que l'autorité britannique de la concurrence s'inquiète des conséquences économiques de la fusion entre Veolia et Suez. A ce stade, il reste d'ailleurs difficile d'évaluer la portion d'actifs que le nouveau groupe devra abandonner à la concurrence, constate le broker.



Toutefois, 'il convient de retenir que la perte d'EBITDA demeurera relativement marginale, mais qu'en contrepartie, la valorisation des actifs constituant les remèdes demandés par le Competition & Market Autority (CMA) devrait permettre à Veolia un accroissement de sa flexibilité financière et de générer des plus-values', poursuit Oddo.



'Dans un communiqué, la CMA a indiqué que son enquête approfondie avait montré que le rapprochement entre les deux groupes français pourrait conduire à un affaiblissement de la concurrence sur le marché du traitement des déchets et des eaux usagées au Royaume-Uni', rapporte l'analyste.



