Veolia : nouvelle négociation à venir, Oddo reste à l'achat

06/10/2020 | 10:02

Le conseil d'administration d'Engie a pris acte hier soir des engagements pris par Veolia et a accepté son offre de rachat de 29,9% de ses parts dans Suez à un prix relevé à 18 euros l'action.



' Cette première étape constitue un premier palier ', indique Oddo et une période de négociation s'ouvre à nouveau. Pour l'analyste, ' le relèvement de l'offre à 18e/action aura donc un impact sur la relution ' même si ' l'impact des cessions demeure aujourd'hui difficilement évaluable '.



Le broker estime qu'avec une participation dans Suez consolidée de 29,9%, Veolia encaissera les dividendes ordinaires annuels de 120,8 millions d'euros sur la base du maintien du dividende à 0.65 euro/action sur 2020 et 2021 (tel que défini dans le plan stratégique révisé de Suez Shaping 2030).



' A ce stade, les calculs de relution portant sur une intégration à 100% de Suez sont prématurés ', estime le broker qui maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours de 24 euros.





