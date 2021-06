A l'occasion de la Journée Mondiale de l'Océan, la Fondation Tara Océan et Veolia organisent leur premier hackathon écologique : le PlankThon Challenge

Paris, le 8 juin 2021 - À partir du 25 juin 17h, heure de Paris, des équipes de 2 à 4 étudiants, auront 48 heures pour trouver le meilleur moyen de qualifier une base de données composées d'environ 130 000 photos de plancton, issues de l'expédition en cours de la Fondation Tara Océan, dans l'Océan Atlantique.

Dans un premier temps il s'agira de labelliser les images, puis de proposer la meilleure façon de visualiser les données recueillies (dataviz). L'approche de labellisation choisie devra être low power, afin de permettre son utilisation sur du matériel frugal, type Raspberry Pi. À terme, les meilleurs modèles seront embarqués sur la goélette Tara lors de futures expéditions scientifiques mais aussi par des passionnés de la mer, pour fonctionner sur le Planktoscope (microscope automatisé développé par la Plankton Planet et l'université de Stanford, qui permet non seulement d'observer le plancton, mais aussi de capturer des images en flux pour quantifier la biodiversité présente en un site donné).

Pendant toute la durée du PlankThon Challenge, des experts et mentors de Veolia et de la Fondation Tara Ocean seront disponibles à distance pour guider la réflexion, accompagner les équipes et répondre aux questions des participants.

Les 8 meilleures équipes à l'issue des 48h de challenge, seront invitées le 1er juillet à pitcher leur approche et leur dataviz, devant un jury d'experts de Veolia, de la Fondation Tara Océan et du Laboratoire d'Océanographie de Villefranche/Sorbonne Université. Les 3 meilleures équipes se verront attribuer une dotation de matériels et accessoires Raspberry Pi ou équivalents low power d'une valeur totale de 20 000€ (à répartir entre elles).

L'équipe gagnante aura de plus le privilège de découvrir la goélette Tara et de rencontrer toute l'équipe de la Fondation Tara Océan, en octobre 2022, lors du retour de sa Mission Microbiomes à Lorient (France). Une belle occasion de voir leur solution à l'œuvre.

Les étudiants, les passionnés de code, d'intelligence artificielle, de data ou qui souhaitent s'investir dans la protection des océans sont invités à constituer une équipe de 2 à 4 participants et à soumettre leur candidature au PlankThon Challenge, en utilisant le formulaire suivant : https://forms.gle/iPJJJLKYYQikKyUw5

Romain Troublé, Directeur Général de la Fondation Tara Océan : 'C'est formidable de pouvoir solliciter la créativité d'étudiants de toute la planète pour ce Hackathon inédit, ceci s'inscrit dans la continuité de notre collaboration avec la Fondation Veolia depuis 12 ans. L'Océan regorge d'organismes encore méconnus et les nouvelles technologies déployées lors des expéditions de la Fondation Tara Océan génèrent de très nombreuses données pour lesquelles on doit imaginer de nouvelles approches et solutions, afin de les rendre exploitables en low tech, enrichissant ainsi la connaissance de l'Océan et sa protection. '

Estelle Brachlianoff, Directrice Générale Adjointe en charge des opérations de Veolia : 'La protection des océans est un défi majeur qui appelle à des solutions innovantes. Veolia est engagé dans ce domaine depuis plusieurs années et soutient la recherche, notamment par le mécénat de la Fondation Tara Océan. Avec le PlankThon Challenge, nous avons l'ambition d'accélérer cette démarche, d'inventer les technologies innovantes de demain, d'entretenir l'intelligence collective et d'encourager les étudiants dans une démarche scientifique et écologique. En tant qu'acteur de référence de la transformation écologique, Veolia est constamment en quête d'idées nouvelles et des solutions concrètes au service de l'environnement. J'ai hâte de découvrir la créativité des étudiants dans ce domaine.'

A propos de la Fondation Tara Océan

La Fondation Tara Océan est la première fondation reconnue d'utilité publique consacrée à l'Océan en France. Elle développe une science de l'océan de haut niveau, en collaboration avec des laboratoires internationaux d'excellence, pour explorer, comprendre et anticiper les bouleversements liés aux risques climatiques et environnementaux. Ses deux missions-clés : explorer et partager. Pour faire de l'océan une responsabilité commune et le préserver, la Fondation Tara Océan sensibilise et éduque les jeunes générations pour protéger cet écosystème vital.

A propos de Veolia

Le groupe Veolia a pour ambition de devenir l'entreprise de référence de la transformation écologique. Présent sur les cinq continents avec près de 179 000 salariés, le Groupe conçoit et déploie des solutions utiles et concrètes pour la gestion de l'eau, des déchets et de l'énergie qui participent à changer radicalement la donne. Au travers de ses trois activités complémentaires, Veolia contribue à développer l'accès aux ressources, à préserver les ressources disponibles et à les renouveler. En 2020, le groupe Veolia a servi 95 millions d'habitants en eau potable et 62 millions en assainissement, produit près de 43 millions de mégawattheures et valorisé 47 millions de tonnes de déchets. Veolia Environnement (Paris Euronext : VIE) a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires consolidé de 26,010 milliards d'euros. www.veolia.com

Contats

Fondation Tara Océan

Directrice de la Communication

Carole Balducci-Helfer

[email protected]

Veolia

Relations presse Groupe

Laurent Obadia - Edouard de la Loyère

+ 33 1 85 57 73 71

[email protected]