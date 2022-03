Antoine Frérot au Global Positive Forum sur le climat : « L'espoir ne suffit pas, il faut des solutions »

Le dernier rapport du GIEC « Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability » parle d'effets en cascade difficiles à prévoir. Il rappelle qu'avec les engagements gouvernementaux actuels, on se dirige vers +2,7°C en 2100. « Il faut aller plus vite, par l'atténuation et l'adaptation, et faire de la nature une alliée », a rappelé Jean Jouzel, climatologue et membre du GIEC, lors de cet échange. « Il est nécessaire d'atteindre la neutralité carbone. Nous n'avons pas le choix et nous allons le faire. »

Antoine Frérot a rappelé que les alertes sur le dérèglement climatique ne sont pas nouvelles et que désormais la prise de conscience est généralisée :

La question qui se pose aujourd'hui est celle des solutions : quelles sont celles à utiliser et comment les mettre en place pour diminuer les émissions ? Il faut déployer les solutions qui existent et inventer celles qui nous manquent. Les pouvoirs publics ont un rôle à jouer pour favoriser ce mouvement. De plus, on ne généralise pas assez vite les solutions parce qu'elles coûtent un peu plus cher, surtout au début. Par exemple, sans prendre en compte la récente flambée des prix de l'énergie, recycler le plastique est plus coûteux que d'utiliser de la matière vierge. Mais il faut amorcer la pompe car on sait aujourd'hui recycler 80 % des déchets plastiques.