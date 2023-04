CP - Décarbonation: Veolia devient l'opérateur du 1er site de production d'énergies à partir de déchets de Turquie

notre pays. Pour ce projet, İSTAÇ a tenu à s'associer au leader des solutions environnementales mondialement réputé et expérimenté. Veolia est donc le partenaire idéal, en raison de sa solide expérience mondiale en matière de production d'énergie durable et de développement à faible émission de carbone. Nous sommes ravis de créer une énergie précieuse, de réduire les déchets et l'utilisation des décharges et d'introduire une nouvelle industrie durable dans notre région en partenariat avec Veolia."

A propos d'İSTAÇ

L'une des plus grandes entreprises de recyclage, de gestion et de gestion des déchets d'Europe, İSTAÇ gère 8 millions de tonnes/an de déchets solides municipaux à Istanbul avec 40 unités opérationnelles et plus de 4 000 employés. Elle exploite deux ISDND d'Istanbul, qui couvrent 200 hectares et produisent 68 MW d'électricité à partir de biogaz.

A propos de VEOLIA

Leader mondial des services à l'environnement, Veolia agit face aux défis du dérèglement climatique et de la préservation des ressources dans 44 pays sur les cinq continents, grâce à un collectif engagé de 220 000 collaborateurs. Fort de l'expertise de 170 ans dans ses trois métiers, l'eau, l'énergie et les déchets, Veolia conçoit et met en œuvre des solutions innovantes de décarbonation, de dépollution et de régénération des ressources pour accompagner les collectivités et les entreprises dans leur transformation écologique. En 2022, le groupe Veolia a fourni des services d'eau potable à 111 millions d'habitants et en assainissement à 103 millions d'habitants, a produit près de 4,5 TWh d'énergie, a valorisé 45 millions de tonnes de déchets et a effacé l'émission de 14 millions de tonnes de CO2 de ses clients. Veolia Environnement (Paris Euronext : VIE) a réalisé en 2022 un chiffre d'affaires consolidé de 42,885 milliards d'euros. www.veolia.com

