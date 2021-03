CP - L'éco-SIM carte de Thales et Veolia : l'histoire d'un réfrigérateur recyclé en carte SIM

Ce produit innovant permet d'accompagner les opérateurs mobiles dans leur transformation écologique et de répondre au plus près aux préoccupations environnementales de leurs abonnés.

En 2020, plus de quatre milliards et demi de cartes SIM ont été produites dans le monde, un marché que Thales et Veolia ont décidé de verdir ensemble.

Paris, FRANCE

A propos de Thales

Thales (Euronext Paris : HO) est un leader mondial des technologies de pointe qui investit dans les innovations du numérique et de la « deep tech » - connectivité, big data, intelligence artificielle, cybersécurité et calcul quantique - pour construire un avenir de confiance, essentiel au développement de nos sociétés. Le Groupe propose à ses clients - entreprises, organisations et États - dans les domaines de la défense, de l'aéronautique, de l'espace, du transport et de l'identité et de la sécurité numériques des solutions, services et produits qui les aident à remplir leurs missions critiques, en portant à l'individu une attention centrale dans chaque prise de décision.

Thales compte 81 000 collaborateurs dans 68 pays. En 2020, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 17 milliards d'euros.

A propos de Veolia

Le groupe Veolia est la référence mondiale de la gestion optimisée des ressources. Présent sur les cinq continents avec près de 179 000 salariés, le Groupe conçoit et déploie des solutions pour la gestion de l'eau, des déchets et de l'énergie, qui participent au développement durable des villes et des industries. Au travers de ses trois activités complémentaires, Veolia contribue à développer l'accès aux ressources, à préserver les ressources disponibles et à les renouveler.

En 2019, le groupe Veolia a servi 98 millions d'habitants en eau potable et 67 millions en assainissement, produit près de 45 millions de mégawattheures et valorisé 50 millions de tonnes de déchets. Veolia Environnement ​(Paris Euronext : VIE) a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires consolidé de 27,189 milliards d'euros. w​ ww.veolia.com