Ce qu'il faut savoir sur les futurs Veolia et Suez

PARIS (awp/afp) - L'accord signé vendredi entre les deux acteurs historiques français de l'eau et des déchets devrait donner naissance d'ici la fin 2021 à un Veolia renforcé à l'international et un Suez ramené avant tout à ses actifs hexagonaux. Tour d'horizon des activités des deux futures entités.

Le futur Veolia: un leader mondial conforté

EFFECTIFS ET CHIFFRE D'AFFAIRES

Veolia verra ses effectifs passer de 180.000 à 230.000 salariés, et son chiffre d'affaires de 26 à 37 milliards d'euros. S'il confortera ainsi sa position de numéro un mondial du secteur, il n'en représentera toujours qu'environ 5%, dans un paysage mondial éclaté.

La gestion de l'eau constituera 47% de son activité, la propreté 37%, la gestion de l'énergie 16%.

Le chiffre d'affaires de Veolia doit notamment augmenter de 50% en Amérique du Nord, doubler en Amérique latine et être "significativement" accru au Royaume-Uni et en Espagne.

EAU

Veolia (ex-Générale des Eaux) va reprendre à Suez la société Agbar, qu'il considère comme stratégique et qui gère l'approvisionnement en eau de Barcelone.

Il se renforce aussi dans l'eau municipale aux Etats-Unis avec United Water, prestataire dans une quinzaine d'Etats du MidWest et du Nord-Est.

Veolia, déjà présent en Equateur, en Colombie et au Mexique, récupère aussi les activités en Amérique Latine de Suez, qui était très implanté au Chili.

Pour ce qui est des services de fourniture d'eau aux industriels, Veolia récupère aux Etats-Unis WTS, ex-GE Water acquis en 2017 par Suez pour 3,2 milliards d'euros. Sur ce segment, il était jusqu'ici plus présent en Europe ou au Moyen-Orient.

DÉCHETS

Veolia va croître en Australie et au Royaume-Uni, et dans les déchets dangereux en Chine où Suez avait neuf sites.

Il s'étend dans le traitement des déchets plastiques, en reprenant notamment l'usine de recyclage des emballages de Suez en Thaïlande.

AUTRES ACTIVITÉS

Veolia va aussi mettre en commun ses compétences dans le suivi de la qualité de l'air dans les écoles avec celles de Suez (le premier avait une offre en intérieurs, le second pour les cours de récréation).

Le nouveau Suez: concentré sur la France et l'eau

PÉRIMÈTRE

Dans son nouveau "périmètre industriel et social cohérent et pérenne", Suez comptera environ 40.000 salariés et affichera 6,9 milliards d'euros de chiffre d'affaires, soit environ 40% de l'activité actuelle du groupe (ex-Lyonnaise des Eaux).

Il conservera ses actifs français, dans l'eau comme les déchets, et a obtenu de garder une petite dimension internationale centrée sur l'eau, au Sénégal, en Italie, ainsi qu'en Chine et en Inde.

L'actuel directeur général Bertrand Camus évoque "un bon équilibre entre une base française forte --avec les laboratoires d'analyses, les unités de développement de solutions-- et une projection à l'international".

ACTIONNARIAT

Le "nouveau Suez" doit être détenu par un consortium composé à 40% par le fonds français Meridiam, 40% par le fonds américain GIP et 20% par la Caisse des dépôts. Il est prévu dans un second temps d'ouvrir jusqu'à 10% du capital aux salariés.

Les nouveaux actionnaires devront encore peaufiner leur stratégie. Meridiam a déjà annoncé 860 millions d'euros d'investissement sur cinq à sept ans, "en majorité sur la France mais pas seulement": il cible aussi l'Afrique, l'Espagne, la République tchèque.

