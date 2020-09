Duel Suez-Veolia: "C'est d'abord une histoire d'argent" pour Martinez (CGT)

PARIS (awp/afp) - Le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, a estimé dimanche qu'une éventuelle fusion de Suez et Veolia relevait "d'abord (d')une histoire d'argent", inquiet des répercussions sociales.

"Notre expérience montre que, quand il y a ce genre de fusion, l'emploi trinque. Et mes camarades de Suez évoquent 4.500 suppressions d'emplois", a déclaré le responsable syndical sur le plateau de France 3.

"Un plus un, ça ne fait jamais deux en termes d'emplois", a-t-il rappelé.

Interrogé pour savoir si "le gouvernement devrait dire +stop+", il a répondu: "Oui bien sûr. Parce que c'est d'abord une histoire d'argent. Le social, les citoyens, ça n'a rien à faire dans cette fusion".

Pour lui, par ailleurs, la gestion de l'eau et des déchets relevant de marchés publics, "il y a besoin de mettre des contraintes, des contraintes administratives". M. Martinez a expliqué que la CGT proposait "des clauses sociales et des clauses environnementales sur ces questions-là et donc que ce soit d'intérêt public".

"Je pense qu'il faut réfléchir à des entreprises publiques nationalisées", a-t-il ajouté.

Suez, groupe français spécialiste du traitement de l'eau et des déchets, fait l'objet d'une offre de rachat par son concurrent Veolia, qui a proposé fin août de racheter les 29,9% de son capital détenus par son principal actionnaire, Engie.

