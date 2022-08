GB-L'autorité de la concurrence met des conditions à la fusion entre Veolia et Suez

LONDRES, 25 août (Reuters) - L'autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA) a rendu jeudi un avis défavorable sur la fusion des entreprises de gestion des déchets Veolia et Suez au Royaume-Uni, en invoquant des problèmes de concurrence.

La CMA a déclaré que Veolia devait céder plusieurs de ses activités en raison de "problèmes de concurrence substantiels". Une décision qui, selon le régulateur, "protégera les conseils et les entreprises de prix probablement plus élevés et de services de moindre qualité"

La CMA a déclaré que des cessions étaient également nécessaires dans l'Union européenne et en Australie. (Reportage Elizabeth Howcroft, version française Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)