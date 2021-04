Journée internationale de la sécurité et de la santé au travail 2021 : Veolia a démontré sa résilience et son agilité pendant la crise sanitaire

La pandémie de Covid-19 a placé la sécurité et la santé au travail au centre des préoccupations des entreprises. Chez Veolia, réactivité, adaptabilité, agilité, concertation, résilience, ont scandé la gestion de cette crise sanitaire. Comment réussir à préserver la santé des collaborateurs tout en assurant la continuité des services essentiels - Eau, Déchets et Énergie - partout dans le monde ? En cette Journée internationale de la sécurité et de la santé au travail (28 avril), sur le thème « Anticiper, se préparer et répondre aux crises - Investir maintenant dans des systèmes de sécurité et santé au travail résilients », Frédéric Goetz, directeur prévention santé sécurité du Groupe, explique comment l'entreprise a rassemblé toutes ses forces dans cette crise.

En matière de sécurité et de santé au travail, Veolia a deux mots d'ordre : la résilience et l'agilité. Avec trois niveaux de réponses en fonction des situations de chaque pays, 100% de ses activités ont été maintenues excepté celles sur les sites industriels qui ont dû fermer. D'abord il s'agissait de créer un système de santé sécurité au travail résilient, capable d'absorber des menaces imprévues, tout en garantissant la continuité économique des activités : fournir de l'eau potable, collecter les déchets y compris ceux des hôpitaux. De cette manière, la continuité des services opérés par le Groupe partout dans le monde a contribué à participer à la lutte contre la pandémie. Tout cela sans renoncer à la politique santé sécurité au travail de Veolia : pendant la pandémie le Groupe a même diminué son taux de fréquence des accidents du travail à 6,6 (contre 8,12 en 2019). Pour gérer la pandémie, Veolia a mis en place : une gestion de crise multidisciplinaire ; un dispositif technique comprenant des masques mis à disposition de tous les collaborateurs et des test PCR, sur la base du volontariat, partout où cela a été possible, avec des confinements accompagnés de détection des cas contacts ; et enfin, un volet humain, avec des structures d'accompagnement psychologique qui ont aidé les salariés à exprimer de manière confidentielle leurs difficultés.



« Nous avons collaboré en permanence avec les représentants des salariés qui ont été de précieux vecteurs d'information. Cette coopération entre la direction et les partenaires sociaux s'est traduite par une plus grande cohérence des actions déployées, et par plus de solidarité entre les collaborateurs. Nous avons rassuré nos salariés sur le terrain depuis le début de la pandémie, comme le montre l'enquête d'engagement 2020, dans laquelle 90% d'entre eux jugent que, face à la crise Covid, Veolia prend les bonnes mesures. Nous avons aussi déployé des actions de communication, de formation et de sensibilisation : par exemple, une campagne d'e-learning sur la Covid-19 a été diffusée dans l'ensemble du Groupe. Et une veille scientifique auprès de l'OIT et l'OMS nous a aidés. Le télétravail a été favorisé lorsqu'il était possible pour l'ensemble des salariés. » Frédéric Goetz Directeur Prevention Santé et securité