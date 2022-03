La valeur du jour à Paris Veolia : publication bien accueillie

En hausse de 2,2% à 29,85 euros, Veolia signe la plus forte progression du CAC 40 après la publication de résultats annuels meilleurs que prévu et de perspectives encourageantes. Le numéro un mondial des services à l'environnement, qui a acquis Suez il y a deux mois, a réalisé en 2021 un Ebitda de 4,2 milliards d'euros, en hausse de 16% à change constant, faisant ressortir une marge de 14,9% contre 14% un an plus tôt. "Veolia a battu le consensus grâce à une activité robuste en Europe, des gains d'efficacité et la hausse des prix des matières recyclées", observe ce matin Jefferies.



Le chiffre d'affaires a atteint 28,508 milliards, en croissance de 9,6% à change constant.



En termes de perspectives, Veolia a rassuré sur un thème qui suscite l'inquiétude des investisseurs depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Le groupe est très faiblement exposé à l'Ukraine et à la Russie avec un chiffre d'affaires d'environ 120 millions d'euros (soit 0,3% du chiffre d'affaires) et 130 millions d'euros de capitaux employés (soit moins de 0,5% des capitaux employés de l'ensemble Veolia-Suez).



Pour 2022, la société table sur une solide croissance organique du chiffre d'affaires et sur une croissance organique de l'Ebitda entre +4% et +6%.



Fort des 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires supplémentaires de Suez, elle vise un résultat net courant part du groupe autour de 1,1 milliard d'euros, en hausse de plus de 20%. Il est ressorti à 896 millions en 2021.



Le dividende devrait croître en ligne avec le bénéfice net courant par action.



Veolia prévoit enfin des économies de coûts supérieures à 350 millions d'euros auxquelles s'ajoutent 100 millions de synergies attendues pour la première année d'intégration de Suez.



Jefferies a confirmé sa recommandation Conserver et son objectif de cours de 27 euros sur Veolia. En première réaction, le broker a souligné que les résultats 2021 étaient supérieurs aux attentes et les perspectives, conformes au consensus.