Le rapprochement Veolia/Suez "fait sens" sur le plan industriel - Castex

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Un rapprochement entre les deux groupes de services aux collectivités Veolia et Suez ferait sens sur le plan industriel, a déclaré jeudi le Premier ministre, Jean Castex.

Interrogé lors de la conférence de presse présentant le plan de relance sur cette opération, Jean Castex a assuré que l'Etat, qui possède 23,6% du capital d'Engie, regardait "de près" ce dossier.

Le Premier ministre a énoncé un certain nombre de conditions essentielles que devraient présenter une telle opération. Jean Castex a évoqué la pérennité de l'emploi mais aussi "la logique industrielle". "Il faut que cela fasse sens sans pour autant que cela puisse créer des monopoles notamment dans le secteur de l'eau et de l'assainissement", a expliqué le chef du gouvernement. De ce point de vue, "il me semble que l'opération en question fait sens", a estimé Jean Castex.

Le Premier ministre a également dit vouloir éviter "une perte de souveraineté" dans "ces secteurs stratégiques". Dans cette optique, "il vaut mieux effectivement des investisseurs français", a-t-il ajouté.

Veolia a annoncé dimanche avoir déposé une offre pour acquérir 29,9% du capital de Suez auprès d'Engie au prix de 15,5 euros par action. Cette offre est valable jusqu'au 30 septembre. Si Engie, qui détient environ 32% de Suez, accepte de céder ce bloc, Veolia entend ensuite lancer une offre publique d'achat sur le solde du capital. Le conseil d'administration de Suez a de son côté rejeté l'offre de Veolia, évoquant "une démarche non sollicitée".

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: VLV

