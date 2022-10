Le rebond des actions européennes s'essouffle

PARIS, 19 octobre (Reuters) - Les principales Bourses européennes évoluent sans grand changement dans les premiers échanges mercredi après plusieurs séances dans le vert, l'optimisme sur la saison des résultats commençant à retomber face aux inquiétudes sur l'inflation et la remontée des taux.



À Paris, le CAC 40 perd 0,06% à 6.063,40 points vers 08h05 GMT. À Londres, le FTSE 100 cède 0,25% et à Francfort, le Dax recule de 0,06%.



L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,3%, le FTSEurofirst 300 lâche 0,09% et le Stoxx 600 recule de 0,25%.



Les marchés européens et américain ont fini en hausse mardi après le bon accueil réservé aux résultats de plusieurs grands groupes, parmi lesquels Publicis et Goldman Sachs



Les annonces meilleures que prévu de Netflix sur le nombre de nouveaux abonnés devraient contribuer à une ouverture positive de la Bourse de New York.



Mais les craintes sur la conjoncture sont loin d'être oubliées. La publication d'une accélération de l'inflation britannique à 10,1% sur un an, à nouveau au plus haut en 40 ans, est venue rappeler que la lutte des banques centrales face à l'envolée des prix était visiblement loin d'être terminée.







Le chiffre définitif de l'indice des prix à la consommation en zone euro sera publié à 09h00 GMT. La première estimation le donnait à 10%.



Afin de tenter de maîtriser une inflation cinq fois supérieur à son objectif, la Banque centrale européenne devrait procéder à une hausse de taux de trois quarts de points la semaine prochaine, d'après une enquête Reuters.



En Bourse de Paris, Veolia (+2,81%), en tête du CAC 40, est soutenu par le passage à "surpondérer" de Morgan Stanley tandis que Sartorius Stedim abandonne 10,71% après avoir revu en baisse sa prévision de croissance de chiffre d'affaires en 2022.



ASML progresse de 6,73% après la publication de résultats trimestriels supérieurs aux attentes, le fabricant d'équipements pour semi-conducteurs ne prévoyant pas en outre de conséquences importantes des dernières restrictions américaines sur l'export de puces en Chine.



L'indice européen des hautes technologies s'octroie 1,28% dans son sillage.



Nestlé abandonne 0,43%, les propos du directeur général faisant part de son inquiétude sur le climat économique difficile semblant l'emporter sur la révision à la hausse de l'objectif de croissance organique du groupe suisse.



