Les régulateurs européens acceptent les conditions de l'accord Veolia-Suez de 14,7 milliards de dollars

La semaine dernière, Reuters a rapporté en exclusivité que l'opération recevrait le feu vert de l'UE après que les entreprises aient apporté des modifications aux mesures correctives.

La Commission européenne a déclaré qu'un vaste ensemble de cessions d'actifs répondait à toutes ses préoccupations concernant l'opération.

Les mesures correctives proposées par les entreprises comprennent la cession des activités françaises de Suez dans le domaine de l'eau et des déchets et de certains actifs internationaux à une nouvelle entité appelée "New Suez", dont les actionnaires sont Meridiam et Global Infrastructure Partners, la Caisse des Dépôts et CNP Assurances, soutenue par l'État.

(1 $ = 0,8843 euros)