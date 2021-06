Prix de la solidarité étudiante 2021 : forte participation des écoles d'ingénieurs et toujours plus d'engagement collectif des étudiants

Le Prix de la solidarité étudiante de la fondation Veolia a été attribué ce 21 juin à trois associations : Cordilleras pour son projet A l'ombre des Glaciers, Impulso pour le projet Programme agro-ingénieur Impulso Equateur et Hum'am pour le projet Djendoub'art. Ces projets bénéficieront d'un soutien financier et technique grâce au mécénat de compétences impliquant des salariés de Veolia. Cette 13ème édition s'est déroulée à Aubervilliers au siège de Veolia.

Le Prix de la solidarité étudiante de la fondation Veolia encourage la prise d'initiative et l'implication des étudiants de l'enseignement supérieur au service de projets d'intérêt général. Il récompense les démarches innovantes dans l'un des trois domaines d'intervention de la Fondation : aide au développement, lien social et accompagnement vers l'emploi, protection de l'environnement et de la biodiversité. Une dotation de 10 000 € est répartie entre les associations lauréates selon les besoins de leurs projets. Elles bénéficient de l'appui technique et des compétences de leurs parrains. Ouvrant la cérémonie de remise du Prix, Caroline Geoffrois, Young Talents Sourcing Manager chez Veolia, a souligné deux caractéristiques de cette année : « L'édition 2021 a été marquée par une augmentation de la participation des écoles d'ingénieurs et par une très forte mobilisation sur les réseaux sociaux lors de l'appel au vote pour le prix du public. Pour les deux lauréats sélectionnés par le jury, deux critères ont été particulièrement importants pour guider leurs choix : la pérennité des projets dans le temps et la capacité à mettre en œuvre des partenariats solides. » Sur la sélection, quelques chiffres : 129 dossiers de candidatures ont été déposés, dont 20 en Afrique : 12% des dossiers proviennent d'étudiants d'universités, 52% d'écoles d'ingénieur et 32% d'écoles de commerce. Les 11 associations finalistes, soutenues par des parrains et marraines de Veolia, ont présenté leur projet en présentiel et en visioconférence. 3 lauréats sont sortis victorieux, dont un qui a été choisi par plus de 7 000 votes du public sur sur les réseaux sociaux (LinkedIn, Instagram et Facebook) contre 4 000 votes l'an passé.

129 dossiers de candidatures 11 associations finalistes Plus de 7 000 votes du public

« Chez Veolia ce qui n'est pas négociable, c'est le collectif » Estelle Brachlianoff, directrice générale adjointe en charge des opérations de Veolia, a remis le Grand prix du jury et elle a expliqué : On a besoin d'ambassadeurs, on a besoin d'étudiants pour les projets collectifs de la transformation écologique qui ont du sens. Chez Veolia, nous faisons un métier qui attire les jeunes mais qui est d'autant plus exigeant car nous devons montrer la voie. Il nous faut être à la hauteur de l'ambition que nous portons, et les nouvelles générations nous renvoient à des questionnements auxquels nous devons répondre. Chez Veolia ce qui n'est pas négociable, c'est le collectif. Et nous croyons au progrès humain, car nous avons déjà la moitié des solutions de la transformation écologique. C'est ce qui nous rend optimiste et enthousiaste ! Alors qu'est-ce qu'on attend pour avancer ?

Les lauréats 2021

Précédent Les lauréats du Prix de la solidarité étudiante 2021, avec les représentants des écoles et les équipes Veolia Grand prix du jury : Estelle Brachlianoff félicite le porteur du projet À l'Ombre des Glaciers Alpins Le Prix du jury remis par Thierry Vandevelde, délégué général de la fondation Veolia Le Prix du public, remis par Jean-Marie Lambert, DRH Veolia Thierry Vandevelde explique le soutien la Fondation pour les jeunes Caroline Geoffrois présente la composition du jury Le trophée du Prix de la solidarité étudiante 2021 Suivant

Grand Prix du jury L'association Cordilleras pour le projet À l'Ombre des Glaciers Alpins à Grenoble, Zurich et Innsbruck

Ecole d'ingénieur AgroParisTech

Protection de l'environnement et de la biodiversité. D'avril à août 2021, les étudiants de l'association Cordilleras d'AgroParisTech traversent les Alpes de la France à l'Autriche en alternant travail avec des chercheurs en glaciologie, rencontres avec des acteurs locaux et expéditions en montagne. Objectif : étudier la fonte des glaciers d'altitude le long de l'arc alpin victime du changement climatique et sensibiliser aux impacts de cette fonte sur les écosystèmes et les populations. Un projet pour mieux comprendre et imaginer des solutions efficaces qui auront un impact positif sur l'avenir. Parrain : David Benanou, Expert Recherche et Développement, Veolia. Prix du jury L'association Hum'am pour le projet Jendoub'Arts, un village de Jouaouda en Tunisie

Arts et Métiers ParisTech(Centre ENSAM de Paris)

Urgence humanitaire / Aide au développement. Le projet Jendoub'Arts développe une coopérative fromagère à partir d'un élevage caprin avec une association et une école tunisiennes. Il vise l'autonomisation des femmes rurales de Jouaouda, un village du Nord-Ouest du pays qui connaît un fort taux d'analphabétisme et de décrochage scolaire chez les femmes et les jeunes filles. Objectif : développer un tissu économique local et du lien social. Un projet exemplaire en termes d'accompagnement et de pérennité. Parrain : Imed Benrhouma, Responsable gestion d'actifs, Veolia. Prix du public L'association Impulso pour le projet 'Programme agro-ingénieur Impulso Equateur', à Otavalo.

Ecole d'ingénieur AgroParisTech

Urgence humanitaire / Aide au développement. Ce programme vise à associer entrepreneuriat féminin et inclusion des populations indigènes Kichwas en Equateur, pour réduire la précarité avec un accompagnement vers la transition agro-écologique. Impluso est un projet de microfinance qui combine la solidarité, l'impact et le partage sur le terrain pour aider les femmes entrepreneures. Ce projet s'inscrit dans la durée. Marraine : Alicia Mansour, Chef de Projet Stratégie, Veolia.