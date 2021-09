Produrable 2021 : « Veolia va créer une école de la transformation écologique pour préparer aux métiers de demain et répondre à l'urgence environnementale »

Chez Veolia, la RSE n'est plus perçue comme une option ou un surcoût, c'est désormais une composante essentielle de notre activité. La relation entre RSE, stratégie et finance s'établit dans des interactions étroites et un dialogue permanent, qui ne se réduit pas à des calculs d'indicateurs, a expliqué Philippe Hermann, directeur finance durable de Veolia, intervenant dans cette table ronde.

« Lors des assemblées générales, les investisseurs veulent avoir de plus en plus souvent leur mot à dire sur la politique environnementale des entreprises, à commencer par le climat. Mais ils s'intéressent aussi aux autres facteurs, et selon la Banque de France, 42% des investissements sont à risque fort ou très fort, sur le thème biodiversité et écosystèmes. Chez Veolia, nous n'opposons pas la RSE et la finance, car nous croyons à un modèle économique plus durable grâce aux synergies avec toutes nos parties prenantes, en écho avec notre raison d'être et notre performance plurielle. Ce choix précède les évolutions réglementaires récentes, comme la taxonomie verte européenne qui agit comme un accélérateur pour orienter les financements vers la transformation écologique.

Aujourd'hui la multiplication des modèles d'évaluation et le nombre croissant d'agences de notation implique une complexité accrue des données qui nous inquiète. Mais nous n'avons pas le choix, il faut aller vers plus de transparence. Nous participons aussi à la construction de la taxonomie européenne où il faut trouver le bon dosage entre ambition et réalisme. »