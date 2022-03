Résultats records en 2021 pour Veolia, avant même le rachat de Suez

Paris (awp/afp) - Veolia a engrangé en 2021 des résultats records, avant même la spectaculaire absorption de son rival Suez, et vise pour 2022 une "croissance solide", objectifs assortis toutefois d'une légère incertitude liée au contexte de guerre en Ukraine.

Le géant des services à l'environnement a vu l'an dernier son bénéfice net plus que doubler, à 896 millions d'euros (+21% par rapport à celui de 2019), porté notamment par les activités recyclage et gestion des déchets toxiques, ainsi que par un programme d'économies de coûts (382 millions).

Son chiffre d'affaires a atteint 28,5 milliards d'euros (soit +9,6% et +6,5% respectivement par rapport à ceux de 2020 et 2021), nourri par une activité en hausse dans à peu près toutes les régions du groupe.

Les prochains chiffres s'annoncent plus massifs encore, puisqu'ils intégreront les 60% de Suez, dont l'acquisition a été finalisée en février: le chiffre d'affaires de Veolia va croître d'un tiers, à environ 38 milliards d'euros, une activité particulièrement renforcée en Espagne, Amérique du Nord, Amérique latine, Australie.

Entre bilan record et OPA victorieuse, "2021 restera comme une très grande année dans l'histoire de Veolia, une année historique", a commenté jeudi son PDG, Antoine Frérot.

Pour lui, "c'est le résultat d'une histoire engagée ces dix dernières années, avec une équipe de choc qui a permis le redressement de Veolia puis la projection vers l'avenir".

Désormais "une nouvelle étape s'ouvre en 2022", a encore dit le PDG, qui passera le 1er juillet le relais de la direction générale à Estelle Brachlianoff, aujourd'hui directrice générale adjointe chargée des opérations.

Pour cette année, Veolia vise "une solide croissance" de son chiffre d'affaires, et un bénéfice net autour de 1,1 milliard d'euros.

Il prévoit une croissance organique de l'excédent brut d'exploitation (Ebitda) entre +4% et +6%, cet écart s'expliquant par l'incertitude liée au contexte de guerre en Ukraine.

Le groupe dans cette région assure essentiellement la collecte et le traitement de déchets, représentant 10 millions d'euros d'activité et 350 collaborateurs en Ukraine. Pour la Russie, où Veolia gère aussi des réseaux de chaleur, c'est 65 millions d'euros d'activité et 1.850 collaborateurs. Pour lui, les impacts économiques directs devraient être limités.

L'incertitude porte en revanche sur les impacts indirects, liés au coût de l'énergie ou encore aux éventuels effets sur la santé des économies européennes. La direction de Veolia se veut cependant sereine notamment sur l'impact de l'inflation, quelque 70% de ses contrats étant indexés.

afp/rq