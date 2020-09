Semaine internationale de la santé et sécurité au travail de Veolia : tous les collaborateurs de Veolia mobilisés pour améliorer la perception des risques afin d'atteindre « zéro accident »

Veolia fait de la prévention des risques, de la santé et de la sécurité de ses collaborateurs, un incontournable ancré dans ses valeurs. Loin de n'être qu'une posture, cet engagement se traduit concrètement dans le Groupe : par une implication forte et visible du comité exécutif et de la ligne managériale, des standards de sécurité non négociables, des actions de formation dédiées, une implication partagée des parties prenantes internes et externes qui intègrent les engagements RSE et les indicateurs de notre Raison d'être.

Avec la crise sanitaire de la Covid-19, Veolia fait le constat sur tous ses sites de l'importance et de l'impact de règles de santé et sécurité claires et partagées par tous. Dès les premiers jours, la cellule de crise avec le support de l'ensemble des services fonctionnels et opérationnels, a mobilisé toutes ses forces vives pour accompagner Veolia dans la mise en place de ses plans de continuité d'activités, afin de protéger ses collaborateurs face à la menace de la pandémie. L'adoption des gestes barrières dès le début de l'épidémie, puis la protection adaptée des collaborateurs engagés sur le terrain, pour assurer le maintien des services essentiels, jusqu'à la réorganisation des espaces de travail pour limiter les risques de propagation de l'épidémie au moment du déconfinement, la création de kits de communication « Nudges » pour expliquer simplement et clairement les mesures à adopter par chacun pour se protéger et protéger les autres… Le Groupe, aujourd'hui encore, reste mobilisé au plus haut niveau face à la menace persistante du virus. La réussite de cette mobilisation fait la preuve que notre santé et sécurité dépend des comportements de toutes et de tous.

L'objectif de cette Semaine internationale de la santé et sécurité consiste à renforcer encore l'identification des situations dangereuses dans chaque environnement de travail, et d'instaurer les mesures ramenant ces risques à un niveau acceptable.